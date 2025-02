Niente Inter-Genoa, è fuori dai convocati: “Separazione consensuale”

Il calciatore si allena ancora a parte, è escluso dal progetto di squadra e non prenderà parte alla trasferta meneghina. La società lavora alla risoluzione del contratto

Inter, vietato sbagliare. O meglio, è doveroso dare il massimo per ricominciare a vincere con una certa serenità. Sia per spezzare la striscia poco felice di risultati raccolta nelle ultime settimane e riagganciare il Napoli capolista, sia per mettere il reparto offensivo nelle condizioni di far ricredere tutti sulla propria efficienza.

Contro il Genoa non sarà comunque una passeggiata, perché nonostante il rendimento oscillante la squadra di Patrick Vieira nasconde insidie concrete. Simone Inzaghi, dal canto suo, ha preparato i suoi con il solo obiettivo di conquistare tre punti. Anche al netto di qualche rinuncia nella formazione titolare, vedi un Marcus Thuram ancora lontano dalla condizione perfetta, e della volontà di non rischiare i calciatori diffidati in vista della supersfida contro il Napoli.

Inter-Genoa, in ogni caso, non sarà teatro della partita di un calciatore che appare ormai fuori dal giro della squadra rossoblù del tecnico francese. Un separato in casa, se così può esser considerato, pronto a fare le valigie verso nuove destinazioni.

Balotelli salta il match con l’Inter, ha le valigie già pronte: per il Genoa è fuori rosa

L’identikit corrisponde al centravanti ex nerazzurro Mario Balotelli. Quest’ultimo non figurerà nella trasferta di San Siro per motivazioni slegate dal proprio temperamento, quanto inerenti piuttosto al fatto che non faccia proprio al caso di Vieira per il perseguimento dei propri obiettivi.

Gli ultimi allenamenti sono stati svolti a parte, lontano dal resto del gruppo, anche in funzione del recupero da un piccolo infortunio rimediato alla mano. Che sia o meno un deterrente, Balotelli spera di chiudere quanto prima il proprio rapporto col Genoa.

Al lavoro c’è già la sua entourage assieme alla dirigenza rossoblù ed è verosimile che entrambe le parti possano convolare ad una soluzione comoda nel giro di pochi giorni. L’ideale, in tal caso, sarebbe raggiungere la risoluzione consensuale immediata. Così facendo l’ex promessa del calcio italiano potrebbe legarsi a realtà estere che più volte lo hanno cercato nel recente passato. Compreso anche il club brasiliano del Corinthians, ha riportato ‘Il Secolo XIX’.

Fra gli indisponibili in casa genoana, oltre a Balotelli non ci sarà neppure Vitinha, finito ko contro Venezia, assieme a Thorsby, Badelj e Ahanor.