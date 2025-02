Barella più De Vrij (gratis): la strana coppia si riforma lontano dall’Inter

Il centrocampista sardo e il difensore olandese, in scadenza di contratto, nel mirino dello stesso club. Marotta ha respinto il primo assalto a gennaio

Da una parte Nicolò Barella, centrocampista di 28 anni che è un punto fermo dello scacchiere dell’Inter. Dall’altra Stefan De Vrij, difensore di 33 anni che è diventato un co-titolare insieme ad Acerbi nel ruolo di centrale nella retroguardia a tre.

Cosa hanno in comune il mediano della Nazionale Azzurra e il capitano della Nazionale Oranje? A parte il fatto di festeggiare il compleanno a due giorni di distanza l’uno dall’altro (l’olandese è nato il 5 febbraio ed il sardo il 7 dello stesso mese, ndr), si direbbe ben poco.

In realtà, oltre a dividere lo spogliatoio nerazzurro da ormai quattro anni e mezzo, ci sono dei rumors di calciomercato che li accomunano. La loro situazione contrattuale è diametralmente opposta: Barella ha rinnovato – con tanto di adeguamento dell’ingaggio – con il club meneghino lo scorso giugno, portando la scadenza al 2029.

De Vrij, invece, ha un accordo soltanto fino al termine di questa stagione, sebbene l’Inter abbia la possibilità di rinnovare automaticamente per un altro anno utilizzando una clausola inserita nel contratto stesso. Il loro futuro dovrebbe essere ancora ad Appiano Gentile, ma nel calcio niente è scontato.

Calciomercato Inter, Jorge Jesus vuole rinforzare l’Al Hilal con Barella e De Vrij

Da qualche anno a questa parte, i top club europei devono fare i conti con le ricche offerte che arrivano dall’Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista, poi tanti campioni (non solo quelli di età avanzata) lo hanno seguito. Lo stesso dicasi per allenatori esperti e vincenti come Jorge Jesus.

Il 70enne tecnico portoghese, che vanta 23 trofei in carriera, è attualmente alla guida dell’Al Hilal, formazione campione d’Arabia, che vanta già in rosa calciatori del calibro di Bounou, Koulibaly, Cancelo, Milinkovic-Savic, Mitrovic e Marcos Leonardo. Ma in vista del prossimo Mondiale per Club, dove è stato inserito nel girone con Real Madrid, Pachuca e Salisburgo, si stanno cercando altri rinforzi di qualità.

A tal proposito, secondo quanto riportato da ‘tmw’, nel mirino ci sarebbero proprio i due nerazzurri De Vrij e Barella. Per il primo si punta a strapparlo a costo zero se non verrà esercitata la clausola per il rinnovo. Per il secondo ci sarebbe già stato un tentativo nella sessione invernale di mercato, con l’Inter che però ha respinto l’offerta al mittente. Vedremo cosa succederà in estate.