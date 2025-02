Emergenza Inter, Ko anche Frattesi: i dettagli

Il centrocampista nerazzurro figurava in panchina ma è stato ritenuto indisponibile da Inzaghi, con lui e Correa si allunga la lista degli infortunati a pochi giorni dal big match col Napoli

L’Inter è tornata a vincere a San Siro grazie ad una prestazione complessivamente soddisfacente. I tre punti erano necessari, anzi fondamentali per non perder terreno sul Napoli e ristabilire una certa fiducia nei propri mezzi prima della disputa del delicatissimo big match in programma il prossimo sabato coi partenopei.

Certo mancano ancora un pizzico di lucidità e precisione nei metri finali in prossimità della porta avversaria, ma sono dettagli frutto della condizione atletica dei protagonisti a disposizione di Simone Inzaghi in questa fase di stagione, durante la quale il peso dei tanti impegni inizia a farsi sentire con maggiore insistenza.

Questa sovraesposizione alla fatica ha risuonato con evidenza nell’arco dei novanta minuti di gioco condivisi col Genoa. Il forfait di Joaquin Correa per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, occorso a ridosso della fine del primo tempo, ha costretto Inzaghi ad un cambio forzato imprevisto.

Dentro Mehdi Taremi, tenuto volutamente a riposo fino a quel momento perché non propriamente al massimo, piuttosto che Marko Arnautovic. Mentre Marcus Thuram, come noto, sedeva fra gli spalti per indisponibilità.

Frattesi ancor prima di Correa, altri due infortunati in casa Inter

Il reparto offensivo è adesso in emergenza, ma non sarebbe l’unica preoccupazione dello staff tecnico in questa fase delicata della stagione.

Mettendo in conto il precedente ko di Carlos Augusto, Inzaghi ha infatti rivelato soltanto che anche Davide Frattesi, nonostante abbia figurato in panchina al fianco dei suoi compagni, non avrebbe comunque potuto prendere parte alla partita contro i liguri per un acciacco fisico.

La speranza è che almeno un paio degli elementi al momento indisponibili possano recuperare al meglio la propria condizione per far fronte alle necessità dell’Inter contro la Lazio, nel match infrasettimanale dei quarti di Coppa Italia che anticiperà quello di campionato col Napoli.

Insomma, le partite sono tante ma scarseggiano le alternative nei vari ruoli. Prevedibile maggiore spazio di manovra per Matteo Darmian e Nicola Zalewski lungo le fasce, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski a centrocampo. Da sciogliere tutti i nodi sugli incastri offensivi: Lautaro Martinez rappresenta l’unica certezza per Inzaghi.