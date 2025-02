L’Inter tenta il colpo messicano: si chiude per 10 milioni di euro

L’Inter guarda al futuro e si sta concentrando su un colpo messicano che potrebbe aiutare non poco Inzaghi: costa 10 milioni di euro

I programmi relativi il calciomercato dell’Inter non si fermano ai titolarissimi, coloro che saranno inamovibili per il progetto pluriennale che ricomincerà la prossima estate. Sì, perché con così tanti impegni in calendario, bisogna lavorare anche sulle alternative a disposizione di Simone Inzaghi, quei nomi che potrebbero essere molto importanti in assenza dell’undici tipo e che devono sempre dare il loro contributo quando chiamati in causa.

Proprio per questo, la dirigenza sta continuando a seguire con attenzione un profilo di nazionalità messicana e che da tempo è finito nel mirino di Marotta e Ausilio. Per chi stesse pensando a una risposta immediata al colpo Santiago Gimenez messo al segno dal Milan, è fuori strada.

I nerazzurri, infatti, almeno in questo caso, si stanno concentrando sulla difesa, lì dove potrebbero esserci diversi cambiamenti nelle prossime settimane. Nel cuore della retroguardia va acquistato un nuovo titolare, visto che Francesco Acerbi non dà più le garanzie del passato. Non è detto, però, che non possa esserci un altro colpo anche sul centro-sinistra, lì dove è arrivato Tomas Palacios come alternativa a Bastoni, ma è subito finito in prestito al Monza per fare esperienza.

L’Inter e il nuovo braccetto di sinistra: piace Vasquez

In quel ruolo, sono tanti i nomi che col tempo sono finiti nel mirino dei nerazzurri, ma uno in particolare resiste nella testa della dirigenza. Stiamo parlando di Johan Vasquez, centrale di piede mancino che è abituato a giocare nella difesa a tre, è molto solido e bravo in copertura e nel gioco aereo.

Lo sta dimostrando anche nell’attuale stagione con la maglia del Genoa, in cui ha trovato grande continuità. Ha già messo a referto 24 presenze con un gol all’attivo. In più, è ancora piuttosto giovane e ha un ingaggio basso, dati che potrebbero favorire il sì al colpo da parte di Oaktree.

Il messicano è legato ai liguri da un contratto fino a giugno 2027 e ha una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, che l’Inter potrebbe raggiungere grazie a un prestito oneroso con obbligo riscatto e qualche bonus. Il suo arrivo permetterebbe stabilmente a Carlos Augusto di tornare a giocare come esterno sinistro alto, dopo essersi disimpegnato bene anche come braccetto.