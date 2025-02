Calciomercato, l’Inter non lo ha preso gratis: ora arriva con lo scambio

Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter. Affare possibile con lo scambio, i nerazzurri sanno già chi proporre

Comincia oggi la prima di tante settimane decisive per l’Inter in una parte finale di stagione in cui i nerazzurri si giocano tutto tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Tutti traguardi potenziali che definiranno anche le strategie del club in vista della prossima stagione nella quale l’organico subirà dei cambiamenti importanti in tutti i reparti.

Si comincerà dalla difesa. Con l’infortunio di Sommer, Josep Martinez ora avrà le sue chance per da titolare per dimostrare ad allenatore e dirigenza che l’investimento fatto l’estate scorsa per prenderlo dal Genoa garantirà una valida alternativa, in futuro, al portiere svizzero che, compiuti i 38 anni, andrà in scadenza nel 2026.

E’ nella linea difensiva davanti a Sommer che qualcosa potrebbe cambiare. L’eventuale doppia permanenza di De Vrij e Acerbi non precluderà almeno un nuovo importante innesto nel reparto che, come accaduto con Sucic, sarà diretto su un centrale giovane e già pronto sia per la Serie A che per la Champions League.

Inter, ecco il nuovo obiettivo per la difesa: attenzione al possibile scambio

Rientra in entrambe queste caratteristiche, Oumar Solet, centrale dell’Udinese e potenziale obiettivo di mercato per l’Inter nel reparto arretrato. Il club friulano ha acquistato il difensore francese da svincolato dopo la rescissione contrattuale avvenuta lo scorso settembre con il Salisburgo, squadra con cui Solet ha disputato Champions ed Europa League.

Dal suo arrivo a gennaio, Solet è stato schierato sempre titolare da Runjaic, tranne che nella sfida con la Roma, saltata per squalifica. Sette presenze gli sono bastate per ribadire il suo potenziale, in un momento peraltro favorevole per l’Udinese, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite.

Classe 2000, impressionante per forza fisica, Solet è un centrale moderno con buona tecnica nell’impostazione dell’azione dal basso e una spiccata abilità nel gioco aereo. La sua valutazione è collocabile tra i 10 e i 15 milioni, cifra che può certamente salire se dovesse mantenere gli standard di rendimento mostrati finora.

Nell’ipotetica trattativa con l’Udinese, l’Inter potrebbe giocarsi almeno due pedine di scambio che potrebbero interessare al club friulano, sempre pronto a valorizzazione calciatori giovani e di prospettiva come potrebbero essere il difensore Tomas Palacios (che rientrerà dal prestito al Monza) e l’attaccante Francesco Pio Esposito, il centravanti dello Spezia che l’Inter vorrebbe cedere nuovamente in prestito per un altro anno ma stavolta in Serie A.

Profili, quelli di Palacios e Esposito, che potrebbero essere coinvolti anche in altre potenziali trattative tra Inter e Udinese. Non è un mistero, infatti, l’interesse dei nerazzurri per l’altro difensore centrale bianconero, Jaka Bijol, e per Lorenzo Lucca, attaccante che l’Udinese potrebbe cedere a fine stagione e per il quale ha chiesto 30 milioni a gennaio al Milan prima che i rossoneri acquistassero Gimenez.