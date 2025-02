Nuovo addio in estate, Palacios cambia un’altra maglia in Serie A

Il difensore argentino, passato in prestito al Monza, potrebbe sposare la causa dell’ambizioso club il prossimo anno

In poco più di una settimana, dal 1 al 9 febbraio, ha collezionato molti più minuti di quelli messi in campo in cinque mesi alla corte di Simone Inzaghi. In appena due partite, quelle disputate contro Verona e Lazio, è riuscito a giocare titolare per quasi tutta la durata di entrambi gli impegni. Dura la vita della riserva quando sei chiamato a fare il sostituto di una retroguardia, quella dell’Inter, che si affida ai grandi veterani. E che veniva da una stagione in cui la solidità difensiva aveva rappresentato il punto di partenza della straordinaria stagione della Beneamata.

Arrivato in estate dall’Independiente Rivadavia per circa 6,5 milioni di euro – il club nerazzurro dovrà versare agli argentini altri 4,5 milioni di bonus fino ad un massimo complessivo di 11 – Tomas Palacios ha faticato non poco ad entrare nei meccanismi difensivi dei Campioni d’Italia. L’esiguo minutaggio (10 minuti spalmati in 2 partite) ne è la dimostrazione più eloquente.

Per non rischiare che il calciatore perdesse di fatto una stagione intera, Marotta ha optato per il prestito secco al Monza, club col quale è sempre vivo e fitto il dialogo sul mercato, se andiamo a contare il gran numero di affari conclusi tra i due club.

Nemmeno il tempo di prendere atto della nuova avventura, concordata tra le parti, del sudamericano, che subito si vocifera di una nuova destinazione per l’anno prossimo. La sfida si prospetta affascinante.

Palacios, futuro nella neopromossa di lusso? La situazione

Dominatore assoluto del campionato cadetto con 12 punti di vantaggio sullo Spezia terzo – il club emiliano è praticamente con un piede e mezzo già in Serie A – il Sassuolo ha mantenuto le aspettative degli addetti ai lavori su una pronta risalita nel palcoscenico più importante.

Retrocesso un po’ a sorpresa in B nella scorsa stagione – erano sì partiti pezzi importanti dal mercato, ma la squadra sembrava ultra competitiva per una tranquilla permanenza in A – il club neroverde ha affrontato al meglio il Purgatorio della cadetteria. Mettendo subito le cose in chiaro con le rivali dopo un brevissimo periodo di adattamento alla nuova realtà.

L’Ad Giovanni Carnevali, già accostato alla Roma per il ruolo di CEO ma per ora saldamente titolare della ‘cattedra’ a Sassuolo, sta già pianificando il mercato della prossima estate. Tra i primi obiettivi del dirigente figura anche il mancino argentino di proprietà dell’Inter. Che in una realtà sana ed ambiziosa come quella emiliana potrebbe definitivamente esplodere, confermando quanto di buono si dice sul suo conto.