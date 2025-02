DIRETTA Inter-Lazio: Frattesi dal 1′, davanti Taremi e Arnautovic | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i biancocelesti di Baroni nei quarti di finale di Coppa Italia. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceva la Lazio a San Siro in un match di sola andata valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che la prossima settimana disputeranno gli ottavi di Champions ed Europa League, che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo di misura in casa contro il Genoa che li ha portati in testa alla classifica di Serie A, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Udinese agli ottavi. L’obiettivo è quello di conquistare la vittoria per regalarsi il doppio derby contro il Milan in semifinale. Dall’altra parte i biancocelesti di Marco Baroni, che invece vengono dal pareggio in trasferta contro il Venezia, hanno avuto la meglio sul Napoli nel turno precedente.

La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari. In campionato i meneghini si sono imposti nella Capitale con un clamoroso 6-0 che ha portato le firme di Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Lazio live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All.: Inzaghi

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All.: Baroni.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.