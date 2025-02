Il rinnovo non spaventa Marotta: vuole portarlo all’Inter in estate

Uno degli obiettivi di mercato del club nerazzurro non potrà accasarsi al club da free agent: il dirigente però non molla la presa

Se c’è una tipologia di colpi nella quale l’Inter, da quando un certo Beppe Marotta ha preso le redini dell’area sportiva, eccelle forse addirittura a livello europeo, questa è la felice conclusione degli affari a parametro zero.

In perfetta linea con quelli che sono i dettami societari sin dai tempi della proprietà Suning, e rinnovati nella medesima direzione dal gruppo Oaktree, i colpi gratis sono un’autentica specialità della casa. Un vero e proprio marchio di fabbrica del modus operandi del nuovo ‘condor’ del calcio italiano. Con buona pace del ‘maestro’ Galliani, originario titolare del nomignolo lusinghiero.

Da Hakan Calhanoglu a Piotr Zielinski passando per un certo Marcus Thuram ed Andre Onana – sul quale poi l’Inter ha realizzato una plusvalenza da libro dei record – l’abile dirigente non lascia passare una singola sessione estiva di scambi senza mettere a segno un colpo di siffatta natura.

Il caso vuole che, in vista del prossimo luglio, siano ancora liberi prestigiosissimi profili che ormai difficilmente rinnoveranno col loro club. Su tutti Jonathan David, considerati quelli alla portata.

Ecco che allora il florido mercato dei free agent è fatto anche da profili come Mario Pasalic, Olivier Boscagli e Nicolò Bertola, non a caso due dei giocatori già cerchiati in rosso nell’agenda di Marotta. Poi c’è lui, uno che ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2025 solo pochi mesi fa, il 27 ottobre. Non per questo però i nerazzurri hanno mollato la presa sul difensore.

Dalla Bundesliga all’Inter: Marotta resta vigile

26 anni, nativo di Rotterdam, 190 cm di strapotere fisico unito ad ottime letture tattiche, Danilho Doekhi è da tempo nel mirino della Beneamata. Come detto, il fatto di aver prolungato il contratto con l’Union Berlino, suo club dal luglio del 2022, non ha minimamente fatto calare l’interesse della dirigenza meneghina nei suoi confronti.

Il problema, semmai, potrebbe risiedere nella concorrenza sempre più agguerrita sul centrale difensivo olandese. Come infatti riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il calciatore piace anche in Premier League.

🚨🆕 #UnionBerlin 🇳🇱

Union Berlin’s Dutch defender Danilho Doekhi continues to attract interest from Crystal Palace, Wolves and Inter Milan. pic.twitter.com/gGCVxISIuk — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 25, 2025

Non curanti di un rinnovo di contratto che aveva apparentemente chiuso la questione addio, Crystal Palace e Wolverhampton Wanderers restano ancora vive su Doekhi.