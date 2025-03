DIRETTA Napoli-Inter, Bisseck in difesa e Thuram con Lautaro: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Napoli di Conte nella 27esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Napoli a Fuorigrotta nel secondo anticipo del sabato, in una gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave scudetto tra le prime due della graduatoria che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria di sabato scorso contro il Genoa che ha permesso loro di operare il sorpasso in testa alla classifica. L’obiettivo è quello di portare a casa il bottino pieno per provare la prima fuga scudetto e prepararsi al meglio alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Dall’altra parte gli azzurri di Antonio Conte, che invece vengono dalla sconfitta contro il Como che ha fatto seguito ai tre pareggi di fila contro Roma, Udinese e Lazio, vanno a caccia di un successo per riprendersi il primo posto. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò con un pareggio per 1-1, per via dei gol di McTominay e di Calhanoglu, con il turco che poi sbagliò un calcio di rigore. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All.: Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma 1