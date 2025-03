Napoli-Inter, Inzaghi sta giocando in dieci: due a scaldarsi

Napoli e Inter si stanno sfidando al Maradona, ma Simone Inzaghi è in apprensione per la prestazione di uno dei suoi: subito in due a scaldarsi

L’Inter è passata in vantaggio a Napoli grazie a un gran gol di Federico Dimarco su calcio di punizione. La partita è tiratissima, pieni di duelli, tattica e fisica, per cui l’impresa non è semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. Anche perché il centrocampo non sta riuscendo a prendere in mano la squadra.

I nerazzurri negli ultimi minuti non stanno riuscendo a trovare le uscite giuste e sotto i raggi X è finita anche la gara di Hakan Calhanoglu. In realtà, la partita del turco non è iniziata nel migliore dei modi per l’ex Milan dopo una brutta botta alla coscia subita da McTominay al nono minuto.

Dopo l’impatto il regista nerazzurro si è anche accasciato per terra e i sanitari gli hanno applicato il ghiaccio spray. Inzaghi ha mandato subito a scaldarsi Asllani e Zielinski, ma non c’è stato bisogno del loro ingresso in campo, visto che si trattava essenzialmente di una botta. La prestazione di Calhanoglu, però, di fatto non è mai salita di livello, e anche a pochi minuti dalla fine del primo tempo, il perno del gioco continuava a toccarsi la coscia, quasi a dimostrare di sentire ancora dolore. Non solo, perché durante il corso dei primi 45 minuti, si è fatto anche applicare un tutore proprio all’altezza della coscia. Insomma, le sue condizioni non sono ottime.