L’Inter punta il bomber tedesco: una macchina da gol per Oaktree

L’Inter guarda in Germania per rinforzare l’attacco e potrebbe mettere a segno un colpo sensazionale per le esigenze di Oaktree

L’attacco dell’Inter sta diventando un tema piuttosto delicato in questa stagione. Oltre al periodo buio di Lautaro Martinez e al recente infortunio di Marcus Thuram, sono diversi i problemi negli ultimi trenta metri per la Beneamata. Non si direbbe, visti i tanti gol realizzati, che rendono la squadra meneghina il miglior attacco della Serie A, ma alle spalle dei due titolarissimi, i sostituti non sono stati all’altezza.

L’Inter ha deciso di bloccare Mehdi Taremi a parametro zero dopo un pressing importante sul ragazzo e battendo un’ampia concorrenza, ma il colpo che avrebbe dovuto alzare il livello delle alternative non ha portato in dote gol e soddisfazioni. L’iraniano è la copia sbiadita del temibile bomber che i nerazzurri seguivano da anni.

Lo stesso si può dire di Arnautovic e Correa. Anche se l’austriaco ha dato dei segnali importanti di risveglio nell’ultimo periodo – basta guardare il gran gol realizzato contro la Lazio -, il suo addio a fine stagione sembra certo, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2025. Per l’argentino, i dubbi sono davvero pochi: la dirigenza ha provato a piazzarlo anche a gennaio e la scorsa estate, senza successo.

L’Inter guarda in Germania per rinforzare l’attacco: occhi su Burkardt

Jonathan Burkardt è un nome che da anni fa parlare di sé in Germania. Sta trascinando il Mainz in una stagione ricca di soddisfazione per il club tedesco, che l’ha posto ai primi posti della Bundesliga. Ora il bomber è arrivato a 24 anni e sembra aver trovato la sua consacrazione definitiva, anche grazie all’habitat ideale per emergere.

Non a caso, è riuscito a realizzare 13 gol e tre assist in 19 presenze in campionato, anche se in alcuni casi non è neppure partito da titolare. Insomma, il fiuto per il gol di certo non gli manca e la grande tradizione che ha l’Inter con i calciatori tedeschi farebbe sognare i tifosi, anche senza avventurarci in paragoni che oggi sarebbero piuttosto strani.

Il profilo di Burkardt rientra alla perfezione nelle politica giovane voluta da Oaktree, anche se servirà un investimento importante per strappare il suo cartellino al Mainz. Forte di un contratto fino a giugno 2027, il club tedesco chiede 25 milioni di euro per cederlo. Al momento, si tratta solo di un’idea per l’Inter, ma se dovessero saltare altri obiettivi, diventerebbe una vera e propria trattativa.