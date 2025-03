Il Milan ci prova davvero, l’ex bandiera dell’Inter nel mirino

Il Milan si avvia all’ennesima rifondazione. Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche un ex Inter

Mentre l’Inter, dopo il pareggio di Napoli, mantiene il primo posto in classifica e si appresta ad affrontare l’andata dell’ottavo di finale di Champions contro il Feyenoord, sull’altra sponda del Naviglio prosegue il momento orribile del Milan.

La sconfitta con la Lazio, arrivata al termine dell’ennesima prestazione tutt’altro che soddisfacente dei rossoneri, ha sancito l’allontanamento definitivo da quel quarto posto in classifica che ha rappresentato, fino a poche ore fa, la priorità nel finale di stagione. Ora, oltre a chiudere con dignità un campionato forse mai iniziato, il Milan punterà a centrare l’Europa anche attraverso la Coppa Italia, un obiettivo che passa dal doppio Derby in semifinale contro l’Inter.

Senza Champions, si prospettano altri decisi cambiamenti nell’organico rossonero dopo quelli di gennaio che, al momento, non stanno rendendo come sperato. Felix è sparito dopo il promettente esordio con la Roma, Gimenez ha smarrito il gol, Sottil ha disputato un solo spezzone di partite e Bondo non ha mai giocato. Il più positivo è stato senz’altro Walker che si avvia verso un sicuro riscatto.

Milan sull’ex Inter, cambia tutto in difesa

Proprio la difesa del Milan potrebbe essere stravolta nella prossima stagione. Tranne Gabbia e Walker, gli altri sono tutti in discussione. Hernandez, Tomori, Thiaw e anche Pavlovic, in caso di arrivo di buone offerte, il Milan è disposto a valutarle ed eventualmente a lasciar partire almeno uno dei centrali oltre a Theo, tra i peggiori anche ieri con la Lazio.

Con la cessione di uno dei difensori e un ulteriore tesoretto derivante dal riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus, il Milan andrebbe poi alla ricerca di un nuovo centrale. Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche un ex Inter ovvero Milan Skriniar, trasferitosi un mese fa dal PSG al Fenerbahce in prestito fino a fine stagione.

Non sono state rese note ulteriori modalità del trasferimento ovvero se si tratta di un prestito secco oppure con diritto di riscatto a favore del club turco, allenato da Mourinho, che ha scelto Skriniar dopo la trattativa per Pavlovic che non si è concretizzata con il Milan. Dovesse tornare al PSG, la permanenza di Skriniar sarebbe di nuovo in bilico, visto lo scarso feeling con Luis Enrique, condizione che ha favorito anche il passaggio di Kolo Muani alla Juve.

Qualora il Milan dovesse provarci, difficilmente stavolta il PSG approverà un’altra cessione in prestito dell’ex Inter ma solo una partenza a titolo definitivo. La valutazione di Skriniar si aggira tra i 15 e i 20 milioni, la stessa di Koni De Winter, difensore del Genoa da tempo nel mirino dei rossoneri e destinato a diventare uomo mercato in estate.