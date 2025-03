Tegola Dimarco, tifosi nel panico: “La stagione è finita”

L’infortunio di Federico Dimarco ha fatto piombare molti tifosi dell’Inter nello sconforto: c’è chi pensa la stagione sia finita qui

Il pareggio contro il Napoli lascia tutto in gioca per la conquista del secondo scudetto di fila in casa Inter. La missione di lasciare il tricolore con i nastri nerazzurri, però, non è affatto semplice per diversi motivi.

La prima ragione è un calendario folle e ricco di impegni, che non sta lasciando tregua alla prima squadra. La partita di Coppa Italia contro la Lazio ha dato inizio a un ciclo terribile fino alla sosta, che dopo il Napoli, porterà l’Inter al doppio impegno contro il Feyenoord in Champions League, e poi allo scontro diretto contro l’Atalanta. Senza sottovalutare il match contro il Monza, in cui presumibilmente verranno schierate le seconde linee.

Il gioco della squadra è sceso di intensità e Inzaghi dovrà trovare la chiave per riportare i suoi ai massimi livelli in un momento cruciale dell’anno. Anche questo tema, però, è direttamente legato a quello degli infortuni che non lasciano in pace i campioni d’Italia in carica. L’ultimo della lista è quello di Federico Dimarco.

Dimarco finisce ko per la Champions: sconforto tra i tifosi

L’esterno italiano, che ha segnato un bellissimo gol su punizione nel match scudetto contro il Napoli, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra e sarà out in entrambi gli impegni contro il Feyenoord. Tenterà di tornare a disposizione per la partita di campionato contro l’Atalanta.

L’emergenza sugli esterni è totale, con quattro laterali su cinque finiti ai box per infortuni muscolari. Inzaghi spera di recuperarli tutti dopo la sosta, ma i problemi rimangono, esattamente come lo sconforto nei pensieri di tanti tifosi, che hanno preso male anche gli esperimenti tattici nel secondo tempo contro il Napoli.

No dimarco

No sommer

No augusto

Lautaro turned into a ghost

No left backs at all

12 matches in 31 days

Our season has ended — Jassim (@jassimrj) March 3, 2025

C’è addirittura chi parla di “stagione finita”, alla luce delle difficoltà avute nell’ultimo periodo, chi sottolinea la sfortuna, altri che si improvvisano tattici prendendo il posto di Inzaghi. Di sicuro, non sarà facile contro il Feyenoord portare a casa il bottino pieno con così tanti assenti, ma l’Inter ci proverà e poi cercherà di raccogliere le forze per un finale di stagione ad alta tensione.