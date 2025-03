Feyenoord-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Feyenoord, decisivo per il percorso dell’Inter in questa stagione

Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Alla vigilia della partita contro il Feyenoord, il tecnico deve fare i conti con una profonda emergenza relativa gli infortuni, che arriva soprattutto agli esterni di centrocampo. C’è grande curiosità, dunque, per capire quale sarà la soluzione che adotterà l’allenatore di Piacenza.

Nelle ultime ore, è stato provato Alessandro Bastoni a tutta fascia e verrebbe mantenuto il 3-5-2 classico dell’Inter. Segui nei prossimi minuti la conferenza stampa e le parole di Inzaghi.

IN AGGIORNAMENTO