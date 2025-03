Inter sul nuovo Osimhen: ha 19 anni e un fisico mostruoso

L’Inter ha puntato il nuovo Osimhen sul calciomercato in entrata: ora ha solo 19 anni e ha un fisico mostruoso, per cui potrebbe fare bene in Serie A

Il prossimo calciomercato potrebbe essere piuttosto importante per l’Inter, dopo due sessioni dove sono arrivati ben pochi calciatori importanti per l’economia della rosa. Uno dei reparti che dovrà essere rivoluzionato in casa nerazzurra è l’attacco. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono in prima fila nei pensieri della società e dovrebbero restare anche nella prossima stagione – l’Inter vuole rinnovare il contratto del francese ed eliminare la clausola rescissoria da 75 milioni.

Allo stesso tempo, nessuno alle loro spalle è sicuro del posto. Taremi è in odore di addio dopo un anno in cui, almeno fino a questo momento, ha deluso tutti. L’iraniano ha dovuto convivere con i problemi fisici e ha giocato con le infiltrazioni, ma il suo apporto alla causa è stato assolutamente insufficiente, sia sotto il profilo del gioco sia per quanto riguarda i gol.

Arnautovic e Correa, invece, sono in scadenza di contratto e se ne andranno a fine stagione, al massimo allungheranno l’accordo fino alla fine del Mondiale per club, ma le possibilità restano basse. Bisogna trovare dei sostituti giovani e di primo livello, ma il lavoro di scouting potrebbe portare altri talenti di belle speranze in nerazzurro.

L’Inter punta Orakpo: il nuovo Osimhen per i nerazzurri

Victor Orakpo ha ancora trovato pochissimo spazio con la maglia del Nizza, ma è cresciuto nel settore giovanile ed è un prodotto fondamentale per il futuro della società. Il giovanissimo bomber di 19 anni è già entrato nel mirino di diversi club e anche l’Inter potrebbe mettere gli occhi su di lui.

Tra le sue caratteristiche principali c’è un fisico mostruoso, visto che è alto 194 centimetri e ha lunghe leve, con cui riesce a essere quasi incontenibile nell’allungo. Il gioco aereo è una sua particolarità, tanto che tra i pari età riesce a essere praticamente incontenibile.

Orakpo è nigeriano e da molti è accostato a Victor Osimhen, a cui somiglia molto per movenze e caratteristiche fisiche. Può ancora crescere tanto e trovare continuità, ma per l’Inter sarebbe un grande colpo anche in ottica squadra B, dove potrebbe abituarsi all’Italia. Ora il suo valore di mercato è di qualche manciata di milioni, ma in prospettiva potrebbe arrivare a moltiplicare il suo valore, anche grazie al suo peso in area di rigore.