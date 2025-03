Serie A, posticipata la gara dell’Inter: calendario bollente per Inzaghi

Continua l’incubo dei troppi impegni ravvicinati per l’Inter, ufficiale lo slittamento di una partita di campionato nel periodo pasquale mediante deroga speciale

Non sono bastati gli appelli di calciatori e addetti ai lavori per far sì che le cose cambiassero. Il messaggio è stato recepito con forza, eppure non ha sortito l’effetto sperato.

Anche in questa stagione, come accaduto nelle precedenti, le grandi squadre impegnate in più di una competizione restano attanagliate nella presa dei calendari fitti e ricchi di impegni sportivi. L’Inter non fa eccezione.

Anzi, per la squadra di Simone Inzaghi le cose si complicano parecchio. Perché di fatto è l’unica fra le pretendenti al titolo a dover giocare anche in Coppa Italia e Champions League. Tralasciando, in ultima sede, quel che comporterà la disputa delle partite delle Nazionali in Nations League.

I nerazzurri, nello specifico, avranno un mese di Aprile durissimo. Il primo incontro di rilievo in esame è quello del quarto di finale di ritorno di Champions contro il Bayern Monaco a San Siro, in programma il 16 dello stesso mese.

Nella settimana immediatamente successiva, spazio al derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, nella serata di mercoledì 23. Nel mezzo, però, spunta l’impegno di campionato con il Bologna, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

Bologna-Inter si gioca a Pasqua, decisione ufficiale della Federazione

A seguito di un riesame da parte della Federazione, è stato infatti stabilito di voler assegnare un giorno extra di riposo alla squadra di Inzaghi. Facendo così slittare il fischio finale della trasferta al Dall’Ara di Bologna dal sabato 19 alla domenica 20, di Aprile.

Domenica che cade esattamente nel giorno di Pasqua. Solitamente tale data non viene impegnata per lo svolgimento di eventi sportivi in quanto festività religiosa di rilevanza nazionale, ma la deroga speciale è giunta proprio per agevolare il calendario dell’Inter e mettere la squadra di Inzaghi nelle condizioni di esser competitiva al pari delle altre pretendenti nella corsa al titolo. Equità e pari opportunità, prima di ogni altra cosa.

Saranno, in ogni caso, tre le partite della trentatreesima giornata di Serie A a subire una modifica di programmazione nel calendario.