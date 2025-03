Affare clamoroso col Psg: colpo da grande Inter

L’Inter può mettere in piedi un affare assolutamente clamoroso con il PSG: è un nome di livello internazionale

Spesso le strade di Inter e PSG si sono incrociate, soprattutto in tema di calciomercato. Tra nomi comuni, interessi indiscreti e qualche pista che ha stuzzicato la fantasia dei tifosi, italiani e francesi spesso si ritrovano in veri e proprio intrecci difficili da districare. Potrebbe succedere anche per nel prossimo futuro e con un nome di primo livello che potrebbe sbarcare in Serie A.

Tutto nasce dalle esigenze dell’Inter in difesa. I nerazzurri cercano un erede di Francesco Acerbi nel cuore della retroguardia e i nomi sono davvero tanti per coprire quella casella di campo. Da Bijol a Beukema, passando per Hien e De Winter, su cui vi abbiamo aggiornato anche nelle ultime ore, i profili sulla lista della dirigenza non mancano e potrebbero anche aumentare ulteriormente nel prossimo futuro.

Non bisognare pensare solo al centrale puro della difesa a tre, perché la dirigenza potrebbe cercare di portare a termine anche un nuovo centrale di sinistra, visto che l’arrivo di Palacios non ha soddisfatto le esigenze di Inzaghi. Carlos Augusto in questa maniera potrebbe essere liberato come esterno di sinistra più alto, in alternativa a Dimarco.

Spunta una pista dal PSG per la difesa dell’Inter

La presenza di Benjamin Pavard in difesa potrebbe essere una garanzia per Presnel Kimpembe. Il centrale ha scritto la storia del PSG e della Francia, con cui ha conquistato un Mondiale, proprio insieme all’ex Bayern Monaco. La sua carriera, però, all’improvviso è come se si fosse interrotta.

Il centrale ha giocato solo un breve spezzone con il PSG quest’anno, finito nel dimenticatoio e spesso ai box. Sta di fatto che le sue presenza in Ligue 1 sono zero e le cose non sono destinate a migliorare nel prossimo futuro. Proprio per questo la sua valutazione è calata a picco: l’Inter potrebbe portarlo a Milano per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.

Il suo contratto con i parigini, in cui gioca fin dai tempi con il settore giovanile, scadrà a giugno 2026, ma già la prossima estate il calciatore potrebbe essere proposto in giro per l’Europa e l’Inter potrebbe essere un’alternativa. Il problema è che i nerazzurri resterebbero comunque piuttosto freddi rispetto a quest’ipotesi. Le garanzie non sono tante e Oaktree predilige profili più giovani, in grado di dare ancora il meglio in carriera.