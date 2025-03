L’Inter incassa 100 milioni: Marotta cala un poker di colpi

L’Inter passa all’incasso e con un tesoretto da 100 milioni di euro può centrare quattro colpi: Marotta ha l’asso nella manica

La stagione dell’Inter in Champions League, almeno fino a questo momento, sta dando parecchie soddisfazioni ai tifosi. I nerazzurri sono riusciti a subire solo due gol finora e uno di questi su rigore, ininfluente ai fini del passaggio del turno. Anche nella prima fase, le cose sono andate piuttosto bene con ottimi risultati anche contro avversarie di pregio.

Certo, il Bayern Monaco resta l’avversario peggiore affrontato dai nerazzurri fino a questo momento, ma tutto l’ambiente conserva la fiducia di poter fare bene e giocarsela fino alla fine. L’ottimo percorso sotto il profilo tecnico, tattico e dei risultati va di pari passo anche per quanto riguarda il dato economico.

Infatti, gli incassi relativi la Champions League per l’Inter hanno già superato i 100 milioni, in attesa di capire se la squadra riuscirà ad andare avanti e regolare anche i bavaresi. Un tesoretto così cospicuo non sarà tutto reinvestito sul calciomercato, ma potrebbe dare comunque più margine di manovra a Marotta e Ausilio per rinforzare la squadra già a partire dalla prossima estate.

Marotta punta quattro colpi per l’Inter: i nomi

Senza andare in ordine di ruolo, il primo nome sulla lista dei nerazzurri resta ben sottolineato ed è quello di Nico Paz. Il trequartista conteso da Real Madrid e Como piace tantissimo all’Inter e Javier Zanetti si sta muovendo con la famiglia del calciatore per trovare la quadratura del cerchio e portarlo a Milano. La trattativa non sarà semplice, ma i nerazzurri aspettano e vanno avanti con fiducia.

Sempre per restare negli ultimi trenta metri, è evidente che serva anche un innesto in attacco. Arnautovic e Correa sono a un passo dall’addio a fine stagione in scadenza di contratto e anche Taremi potrebbe partire. Il primo nome è quello di Castro, ma attenzione anche a un profilo di Jonathan David a parametro zero, anche se la concorrenza resta forte sul canadese.

Si arriva così alla difesa e al centrocampo. Nel cuore della retroguardia, serve un calciatore fisico e abile in marcatura. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, De Winter sta risalendo le gerarchie ma non è l’unico nome in lizza. Per la mediana, invece, occhio all’erede di Mkhitaryan e Ricci resta nei pensieri del club, anche se c’è anche il Milan.