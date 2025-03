Atalanta-Inter, botta e risposta: “Rosso per compensazione. Tutte stupidaggini”

Il match di Bergamo tra le squadre di Gasperini e Inzaghi ha lasciato alcuni strascichi per l’arbitraggio di Massa. Ma chi è stato veramente penalizzato?

L’Inter si presenta all’ultima pausa per le Nazionali di questa stagione nel migliore dei modi. La 29esima giornata non solo ha visto i nerazzurri meneghini espugnare il campo dell’Atalanta nello scontro diretto per lo scudetto, ma anche gli uomini di Simone Inzaghi guadagnare 2 punti sul Napoli, che ha pareggiato a Venezia.

La partita del ‘Gewiss Stadium’ è stata dominata dai campioni d’Italia, che oltre ai due gol segnati da Carlos Augusto e Lautaro Martinez, se ne sono visti annullare un altro molto dubbio allo stesso bomber argentino per un presunto fallo su Djimsiti, hanno colpito un palo con Thuram e hanno sciupato un’occasione clamorosa con Frattesi.

Eppure a fine match l’analisi del tecnico avversario Gian Piero Gasperini, invece che sui suoi errori e quelli dei suoi calciatori, si è concentrata sulla direzione di gara di Massa, ‘reo’ secondo lui di aver rovinato la gara espellendo Ederson. In realtà il fischietto di Imperia ha semplicemente applicato il regolamento, comminando la seconda ammonizione al centrocampista brasiliano dopo l’applauso sarcastico (Regola 12 del Regolamento del gioco del calcio). Sul tema si è accesa anche una polemica in diretta su Radio Radio tra due ex calciatori.

Arbitraggio Massa in Atalanta-Inter: Pruzzo contro Orsi in diretta

Secondo l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, Massa ha sbagliato a non chiudere un occhio: “L’Inter ha vinto meritatamente ma non c’era bisogno che l’arbitro diventasse protagonista. Ha pure espulso Bastoni nell’azione in cui il fallo lo subisce per compensazione… Trenta secondi prima il difensore nerazzurro aveva strattonato l’avversario e non è stato ammonito”.

Dura la replica dell’ex portiere della Lazio e vice allenatore dell’Inter Fernando Orsi, che si scaglia anche contro Gasperini: “Come si fa a parlare di arbitri dopo una partita così? Ogni tanto bisognerebbe parlare di calcio, ma in Italia siamo ridicoli. Siamo sempre qui a cercare gli alibi: gli allenatori si devono dare una regolata e commentare le stupidaggini che fanno, invece di prendersela sempre con gli arbitri. I nostri tecnici stanno diventando tutti grotteschi: da Gasperini a Thiago Motta fino a Baroni, non si possono ascoltare. Sento parlare solamente di costruzione dal basso e di errori degli arbitri, ma non è vero che condizionano le partite. Parliamo anche un po’ di pallone, per favore”.