Isaksen-Inter: cosa pensa Inzaghi e le ultime sul colpo | INTERLIVE

Gustav Isaksen sta giocando un’ottima stagione con la maglia della Lazio: Inzaghi si muove per lui, gli ultimi aggiornamenti sul colpo

Tanti nomi, molte idee e qualche trattativa. Il calciomercato dell’Inter inizia a prendere forma in vista della prossima estate e ancora con molti profili in ballo, ma anche con un chiaro pensiero su dove si debba intervenire. Simone Inzaghi ha chiesto un mancino da schierare all’altezza della trequarti e con ampia libertà d’azione, bravo nel rientrare, saltare gli avversari e creare la superiorità numerica.

Il primo nome finito nel profilo dei nerazzurri è quello di Nico Paz, ma la trattativa per il calciatore del Como resta in salita, visto che i lombardi e il Real Madrid hanno trovato l’accordo per trattenerlo in Italia – ma agli ordini di Fabregas – ancora per un’altra stagione. In alternativa si pensa ad Arda Guler, ma anche a Gustav Isaksen.

Il calciatore di proprietà della Lazio è cresciuto parecchio nell’ultima stagione agli ordini di Baroni. È bravo nel saltare l’uomo, una caratteristica che manca molto nell’Inter di Inzaghi in quella zona di campo, e si sta dimostrando uno specialista anche al tiro, nell’assist e nei calci piazzati, anche se i numeri di questa stagione non sono stravolgenti – tre gol e due assist in Serie A.

Pensiero stupendo di Inzaghi: Isaksen-Inter resta in salita

Secondo quanto risulta a InterLive.it, è vero che a Inzaghi piace il calciatore, ma da qui a pensare a una trattativa con la Lazio ce ne passa. Per caratteristiche tecniche, il danese rientra in quella rosa di nomi che l’Inter può valutare, ma non è ai primi posti e ha già una valutazione molto alta, per non dire esagerata.

Infatti, è confermata anche la prima richiesta di Lotito che si attesta sui 40 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dalle parti di Appiano Gentile. È vero che Marotta non ha chiuso al colpo, ma i tempi non sono maturi per pensare neanche a un’offerta.

Alla fine, basterà aspettare e capire che opportunità si proporranno in quella zona di campo. E se una serie di fattori dovessero indicare Isaksen come colpo giusto, l’Inter non si farà trovare impreparata. Ancora però è davvero prematuro ipotizzare uno scenario simile: siamo solo a livello delle prime informazioni.