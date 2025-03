“Titolare rispedito a casa, pesante ripercussione”: Inzaghi sa tutto!

Inter e Juve sarebbero state agevolate dalla Lega. Ma c’è chi alza la voce e protesta. Ne vale davvero la pena?

Paolo Ziliani, nota voce critica del giornalismo sportivo italiano, ha voluto spendere qualche minuto per ragionare sul senso del prossimo Mondiale del Club. I suoi pensieri sono stati pubblicati su X. Un altro attacco a Inter e Juventus? In parte sì… Il club nerazzurro e quello bianconero sono infatti i soli interessati, in Italia, al torneo organizzato dalla FIFA negli USA.

Ziliani, noto per il suo stile provocatorio, riesce stavolta a stimolare un dibattito che va oltre il luogo comune dell’avversione alle decisioni gestionali della Juventus e ai club “del Nord”. E sembra che sui social, almeno stavolta, l’utente medio sia riuscito a cogliere il nocciolo della questione, senza formalizzarsi su questioni di tifo o antipatie personali.

“Meglio dirlo subito: sarà un Mondiale per club con squadre infarcite di ragazzini“, scrive il giornalista, con una lunghissima esperienza al Guerin Sportivo, al Giorno e quindi al Fatto Quotidiano, noto sui social per le sue polemiche contro la vecchia proprietà bianconera, spiega che il torneo organizzato dalla FIFA finirà il 13 luglio, la data che di solito segna l’inizio del ritiro pre-campionato.

I giocatori, che dovrebbero aver diritto almeno a un mesetto di ferie, dovrebbero quindi tornare a disposizione dei club due o tre giorni prima dell’inizio ufficiale del prossimo campionato. “Vedremo dunque squadre piene di seconde scelte e titolari rispediti a casa al minimo acciacco“, ha scritto su X il giornalista. “E per dare una mano a Juve e Inter la Serie A ha fatto slittare di una settimana il via del campionato, Premier e Liga hanno detto no“.

Ziliani contro il “fantasmagorico Mondiale per Club targato FIFA“

Il giornalista arriva gradualmente a vero affondo: “Vogliamo dirlo? Diciamolo. Il fantasmagorico Mondiale per Club targato FIFA in programma tra giugno e luglio prossimi negli USA consisterà, per chi non l’avesse capito, in una sfilza di partite in cui i top club – specie quelli europei – manderanno in campo formazioni piene zeppe di riserve o ragazzi della Primavera”. Ziliani dice che non potrebbe essere altrimenti. Anzi, accetta scommesse.

Il discorso di Ziliani non è campato in aria. Sia per l’Inter che per la Juventus il Mondiale per Club non è una priorità: lo erano i soldi che sono già assicurati per la partecipazione. “Secondo voi Juventus e Inter accetteranno di giocare le prime partite del prossimo campionato di Serie A senza il grosso dei titolari, visto che avranno appena ripreso la preparazione? Ne dubito“, continua il giornalista.

Verosimilmente, Inzaghi, che in questa stagione sta già sottoponendo la rosa a un vero tour-de-force, starà attento allo stato di forma dei suoi titolari. Privilegerà dunque le riserve e i giovani? Tanti tesserati nerazzurri torneranno dai prestiti e saranno aggregati alla rosa. Un po’ come succede nei tour estivi di precampionato. Solo pochissimi di loro continueranno a giocare in nerazzurro anche dopo. La Juve, con gli Under23, avrà ancora maggiore possibilità di sfruttare le seconde linee.

Tutto ciò mentre chi comanda nel calcio, cioè Gravina, si è dato da fare per agevolare i due club italiani. Secondo Ziliani, impropriamente. Di fatti, la Serie A, che sarebbe dovuta partire a metà agosto, comincerà il 23 del mese. E tutto ciò a dispetto del fatto che il campionato dovrà comunque concludersi abbastanza presto, dato che nell’estate 2026 c’è in programma il Mondiale, quello vero, quello delle Nazionali.