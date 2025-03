Inter, Mkhitaryan fatto fuori: “Goretzka al suo posto”

Nessuno può permettersi di bocciarlo o darlo per scontato, ma per il futuro è inevitabile pensare a delle possibili alternative

In quest’ultima stagione, il rendimento di Mkhitaryan non è mai stato particolarmente brillante. Grazie alla sua tecnica e alla sua esperienza, l’armeno è riuscito comunque a garantire a Inzaghi ciò di cui c’era più bisogno: equilibrio e impegno. Ma all’Inter sanno che l’ex Roma a gennaio prossimo compirà trentotto anni, e che sarebbe il caso di poter avere il prima possibile un sostituto.

Mettere subito in prima squadra un giovane da poter valorizzare è rischioso. Sucic, per esempio, dovrebbe essere sfruttato come jolly in più posizioni, ma è improbabile che possa essere stato preso come erede designato dell’armeno. In rosa c’è già Zielinski, che tuttavia, nel suo primo anno in nerazzurro, non ha ancora convinto. Gli sarà dato più spazio dall’anno prossimo?

Per Henrikh Mkhitaryan è quindi possibile un addio a fine stagione? L’ex Roma è ancora un punto fermo dell’undici inzaghiano. E ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Quindi, in teoria, dovrebbe essere sicuro di rimanere all’Inter. Qualora i nerazzurri dovessero decidere di farlo uscire prima, potrebbero però pagare una penale e svincolarlo.

Proprio ieri in un’intervista a Sky l’armeno ha fatto capire di non essere certo di rimanere all’Inter. Probabilmente, ha intuito che la nuova proprietà non gradisce la permanenza in rosa di giocatore ultretrentennali. Si è parlato più volte del progetto di Oaktree (prendere giovani da valorizzare, con ingaggio sostenibile) e della possibile opposizione di Marotta (che finora ha sempre ottenuto ottime garanzie proprio dai giocatori come Mkhitaryan)…

L’armeno ha detto che il suo proposito sarebbe quello di chiudere la carriera in una squadra di alto livello come l’Inter. “Ma alla fine di questa stagione vedremo se continuerò un altro anno o se andrò via. Non abbiamo ancora deciso“, ha spiegato. “Per il momento sto bene qua, vorrei continuare e poi vediamo cosa succede… dipende anche dal mio corpo, se ce la faccio a continuare a tenere un livello che sto dimostrando, dopo capiremo!“.

Nessuna certezza di permanenza in nerazzurro, quindi. Anche perché il problema potrebbe essere quello dello stato in rosa. L’armeno ha detto di voler giocare ad alto livello. Parole che sembrano confermare la volontà di non arrendersi a un ruolo da riserva. L’ex Roma ha un costo rosa sotto i 5 milioni: un parametro sostenibile anche per un non-titolare. In questo senso, malgrado i programmi di Oaktree, la dirigenza nerazzurra non dovrebbe avere alcuna necessità di mandarlo via prima della scadenza reale del contratto.

Un giocatore di qualità e di esperienza come Zielinski ha già fatto capire a tutti, da Inzaghi ai tifosi più distratti, quanto potrebbe essere complicato fare a meno di Mkhitaryan. Non c’è un nome adatto per sostituirlo. Tra gli interni di centrocampo che giocano bene in Italia, nessuno, a livello difensivo e tattico, riesce a dare le garanzie dell’armeno.

Giocando a un confronto fra l’undici probabile dell’Inter che sfiderà l’undici del Bayern Monaco nella prossima partita in Champions, alcuni tifosi sui social hanno affermato che ai tedeschi toglierebbero volentieri Goretzka, considerato oggi molto più forte e incisivo dell’ex Roma.

