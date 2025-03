Nuovo colpo a costo zero, precontratto con l’Inter: “Ci sto pensando”

Il presidente Marotta pensa ad un futuro svincolato per la prossima stagione. Dal ritiro della Nazionale, il giocatore non chiude alla squadra di Inzaghi

Il passaggio della società dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree ha portato ad una nuova politica di mercato in casa Inter. Si torna ad investire, specie su calciatori giovani e talentuosi, invece di puntare solo su giocatori in scadenza di contratto per non dover pagare il cartellino.

In questi anni Beppe Marotta, che ha cambiato ruolo da amministratore delegato a presidente, si è dimostrato il re dei colpi a costo zero. Gli ultimi due in ordine di tempo, la scorsa estate, sono stati il polacco Zielinski dal Napoli e l’iraniano Taremi dal Porto, che forse non stanno rendendo quanto ci si aspettava. Peggio sono andati i vari Godin, Cuadrado e Klaassen. Ma ci sono altri esempi molto positivi: il turco Calhanoglu e l’armeno Mkhitaryan erano stati scartati in Serie A da Milan e Roma e adesso sono due punti fermi del centrocampo nerazzurro.

E cosa dire di Marcus Thuram? Il bomber francese è stato tra i protagonisti dello scudetto della seconda stella e ora è sul taccuino dei top club di mezza Europa. Senza dimenticare il portiere camerunese Onana: arrivato da svincolato e venduto per oltre 50 milioni di euro al Manchester United dopo aver contribuito a portare l’Inter in finale di Champions League.

Calciomercato Inter, Semedo alternativa a Dumfries: “Ho ancora tempo per pensarci”

Questo non vuol dire che non ci saranno più colpi a costo zero. Perché Marotta continua a monitorare il mercato per poter sfruttare eventuali occasioni che si dovessero presentare. Una di queste potrebbe rispondere al nome di Nelson Semedo, con il quale si può già trovare un accordo sul precontratto.

L’esterno destro portoghese è stato vicino a vestire la maglia dell’Inter già nel 2020. Ora che è in scadenza di contratto a giugno con il Wolverhampton, il suo nome è tornato a circolare in orbita nerazzurra. Potrebbe rappresentare una valida alternativa a Dumfries, soprattutto qualora dovesse partire Darmian.

Sul 31enne nativo di Lisbona c’è anche il Benfica, club nel quale è cresciuto prima di passare al Barcellona, ma le ‘Aquile’ sono in seconda fila perché non possono permettersi il suo ingaggio. Interrogato sul suo futuro a margine del doppio impegno della nazionale lusitana contro la Danimarca in Nations League, Semedo ha risposto così a ‘Mais Futebol’: “Adesso sono appena finiti gli impegni con il Portogallo. Ci sto pensando, ma per fortuna c’è ancora tempo per pensarci“.