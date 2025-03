Frattesi gioia e dolori, i tifosi accusano: “Cessione ufficiale”

L’Inter è in vantaggio contro l’Udinese dopo le reti di Arnautovic e Frattesi: non mancano però le critiche al centrocampista dai tifosi

Non ci sono grossi problemi, almeno non fino a questo momento, per l’Inter contro l’Udinese. I nerazzurri sono subito passati in vantaggio con una rete di Marko Arnautovic, poi ci ha pensato Davide Frattesi a raddoppiare, raccogliendo un grande secondo assist da parte di Federico Dimarco.

Diversi minuti prima, però, l’ex Sassuolo non era riuscito a mandare in porta almeno due palle gol piuttosto nitide, soprattutto due tiri da pochi passi in cui con un po’ più cattiveria poteva andare tranquillamente a segno.

Prima della sua rete, non sono mancate diverse critiche da parte dei tifosi nerazzurri sulla sua prestazione. Anche nei primi trenta minuti di oggi, infatti, qualcosa è sembrato mancare al centrocampista.

Frattesi non ha convinto prima del gol: parola ai tifosi

In una partita controllata senza troppa fatica dall’Inter, non è mancato chi si è scagliato contro Frattesi nel corso del primo tempo, sottolineando qualche errore di troppo e la mancanza di aggressività e agonismo che parevano essere le caratteristiche principali del nerazzurro.

C’è addirittura chi scrive insulti nei confronti del calciatore, chi pensa la sua cessione debba essere ‘ufficiale’. Di sicuro, qualcosa si è rotto dopo i tanti rumors arrivati a gennaio sui suoi mal di pancia e il possibile trasferimento alla Roma.

Se dico quello che penso di Frattesi mi prendo 3 denunce — Gli ingiocabili (@smg1908_) March 30, 2025

Basta frattesi comunque, vendere ufficiale — Ndoye (@sauro_fuma) March 30, 2025

E’ incredibile, le nostre azioni sono fermate sempre da Frattesi — Sciuscia ⭐⭐ (@fede_cec_1981) March 30, 2025

Sono giá passati 18 minuti e 3 occasioni sprecate da Frattesi… Non è giornata fate entrare Niccolòooo..

Perché Davide non è più quello dello scorso anno🥲 — 𝒜𝓁𝑒🧘‍♀️ (@_musica_vita_) March 30, 2025

Frattesi mi ha già rotto le palle — Bari24 🇦🇷⭐⭐⭐ & 🖤💙⭐⭐ (@Bari248) March 30, 2025

Simone Inzaghi, nel frattempo, è parso davvero scatenato in panchina. L’allenatore è entrato in campo per esultare a entrambi i gol e spesso ha richiamato proprio Frattesi per alcuni movimenti. Chissà se il gran gol segnato dal centrocampista farà cambiare idea anche ai tifosi.