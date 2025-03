Addio Dimarco, affare doppio: maxi offerta all’Inter

Federico Dimarco è fondamentale per l’Inter, ma le big europee vanno in pressing: doppio affare, Marotta e Ausilio hanno deciso

La partita tra Inter e Udinese ha segnato un grande ritorno in campo tra le fila dei nerazzurri. Federico Dimarco non è ancora al top della condizione, ma è tornato dal primo minuto dopo il problema muscolare accusato contro il Napoli. La sua presenza si è subito fatta sentire in campo, dato che ha realizzato due ottimi assist decisivi per la vittoria finale e ha conquistato il titolo di mvp della partita.

I tifosi nerazzurri lo adorano e non è importante solo sotto il punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda la leadership che riesce ad avere nel gruppo e il senso di appartenenza – è cresciuto nel settore giovanile ed è tifoso dell’Inter. Fabio Caressa ha speso per lui parole importanti, sottolineando che per caratteristiche e qualità tecniche somiglia a Roberto Carlos, probabilmente il migliore della storia in quel ruolo.

Le big europee hanno messo da tempo gli occhi sull’esterno italiano e sarebbero disposte a spendere cifre davvero importanti per acquistarlo. Il suo futuro, però, non è affatto un rebus, anzi la dirigenza ha già scelto cosa fare.

Dimarco resta all’Inter: no anche per un altro calciatore

Anche per proposte molto alte, Dimarco non si muoverà dall’Inter. Marotta non ha intenzione di toccare nelle radici un gruppo che sta facendo davvero molto bene in campo e nella gestione dello spogliatoio. Dimarco è un perno da cui ripartire e che sarebbe difficilmente sostituibile nello scacchiere di Inzaghi.

Un discorso molto simile vale per Carlos Augusto. L’esterno sta crescendo e dando risposte importanti in questa stagione, al netto di qualche infortunio di troppo che ha inciso sul suo percorso. Ha realizzato anche alcuni gol decisivi e si è mostrato abile nel gioco aereo, come contro l’Atalanta. La sua duttilità è veramente preziosa per Inzaghi, che può schierarlo sia come centrale di sinistra, sia come esterno.

La sua valutazione sul calciomercato è già raddoppiata dal suo arrivo all’Inter e non è destinata a fermarsi, ma allo stesso tempo l’Inter non ha intenzione di cedere alla tentazione di toccare una fascia sinistra che sta funzionando alla perfezione. Entrambi gli interpreti di quel ruolo resteranno: almeno questa è l’intenzione dei nerazzurri per il momento.