Inter, Serie A sconvolta: “Punti di penalizzazione al Napoli”

Sarà un testa a testa per lo Scudetto: c’è tuttavia la variabile imprevista che spaventa ancora i tifosi azzurri

I nerazzurri di Simone Inzaghi restano in testa alla classifica di Serie A con 67 punti. Il Napoli è a 64. E restano 8 giornate da disputare. In ballo ci sono ancora 24 punti, e tutto è ancora possibile. Le due squadre hanno di fronte un calendario apparentemente non impossibile. Ma le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Il giorno 6 aprile l’Inter giocherà in trasferta a Parma, mentre il Napoli dovrà vedersela con una squadra parecchio in forma: il Bologna. Il 13 c’è Inter-Cagliari, mentre il Napoli ospiterà un Empoli a caccia di punti salvezza. Una settimana dopo, il 20, sarà l’Inter a giocare a Bologna mentre gli azzurri giocheranno in trasferta contro il Monza. Il 27 le gare sono Inter-Roma e Napoli-Torino. A maggio, il giorno 4, il Napoli giocherà a Lecce, mentre il giorno dopo c’è in programma Inter-Verona.

L’11 è la giornata di Torino-Inter e di Napoli-Genoa. Inter-Lazio e Parma-Napoli si disputeranno il 18. Il 25 maggio, per l’ultima giornata della stagione, si giocano Como-Inter e Napoli-Cagliari. Dati gli impegni in Champions e in Coppa Italia, il Napoli appare più agevolato rispetto all’Inter. Ma per i partenopei si parla anche di possibile classifica stravolta.

Il motivo lo ha spiegato Luca Momblano, giornalista sportivo e conduttore televisivo, che da tempo sembra particolarmente attento al tema penalizzazione per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Intervenuto nel corso della diretta di QSVS, Momblano è tornato a parlare del caso Osimhen su cui stanno ancora indagano i magistrati romani.

Penalizzazione in arrivo per il Napoli?

Momblano, in pratica, ha ribadito che la Procura Federale ha ormai chiuso le indagini e che non è affatto esclusa la possibilità di una penalizzazione per il club partenopeo. A logica, qualora la giustizia sportiva dovesse riaprire il caso Osimhen, il precedente da studiare sarebbe quello della Juventus. Anche se ai bianconeri furono ascritti diversi capi di imputazione, e non furono penalizzati solo per le plusvalenze fittizie.

La posizione espressa da Momblano si basa però più su sensazioni personali che su fatti. “Ci risulta che arriveranno sanzioni per il caso Osihmen“, ha detto il giornalista anche a Top Calcio. Ma mancano a oggi le nuove prove che possano portare la FIGC a riaprire un caso già chiuso tre anni fa con l’assoluzione del club azzurro. E ancora non sappiamo quali contenuti saranno presenti nelle carte che i magistrati romani passeranno a Chiné.

Siamo insomma ancora nel dominio delle pure speculazioni giornalistiche. E appare improbabile che il Napoli possa affrontare delle sanzioni per il caso Osimhen. L’affare, risalente al 2020, apparve subito un po’ sospetta per via della valutazione economica di alcuni giocatori coinvolti nella trattativa. De Laurentiis cedette infatti quattro calciatori al Lille: Karnezis e tre giovani della Primavera, per un valore complessivo di 20 milioni di euro. Una cifra che, oggettivamente, è apparsi fin dall’inizio gonfiata, anche perché i giocatori in questione non hanno mai giocato nel club francese.

Azzurri in crisi: -10 subito

L’unica novità è che la procura federale ha chiuso delle nuove indagini sul caso, e questo basta ad alimentare nuove speculazioni su possibili sanzioni per il club e per i tesserati coinvolti. Ma, come abbiamo spiegato, per riaprire il procedimento servirebbero nuovi elementi che giustifichino la revoca dell’assoluzione precedente. Un passo complicato.

E a oggi non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali dalla Federazione. Pensare a una penalizzazione (“Per i tesserati, non ci risulta Giuntoli, ci saranno sanzioni, e si parla anche di una penalizzazione in termini di punti“, ha detto Momblano) è verosimile?

Per il giornalista la punizione potrebbe arrivare presto. Quindi, presto scopriremo se aveva ragione o si è inventato tutto. Dunque, secondo le informazioni in suo possesso, il Napoli verrà punito per l’illecito Osimhen con penalizzazione (si parla di 10 punti tolti), stop al mercato e squalifiche pesanti.