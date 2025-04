Milan-Inter infinito: UFFICIALE Giudice sportivo, 4 giocatori sanzionati

Deliberati i provvedimenti disciplinari a margine del derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia, c’è anche una multa ai rossoneri

C’era da aspettarsi una partita combattuta e nessuna delle due contendenti ha deluso le aspettative. Una prassi, ormai, per il derby della Madonnina.

Specie in questa stagione. Entro i cui termini il Milan, nonostante una posizione poco brillante nella classifica di Serie A, è stata effettivamente la spina nel fianco dell’Inter, ancora ben salda al vertice.

I precedenti, fino a ieri sera, parlavano di due vittorie a favore dei rossoneri ed un solo pareggio. A cui poi si è aggiunto il secondo, maturato al termine dei novanta minuti di gioco della prima semifinale di Coppa Italia.

Al bellissimo gol di Tammy Abraham, sopraggiunto al 47′ del secondo tempo, ha risposto l’ex Hakan Calhanoglu al 67′ con una bordata al volo dalla distanza. Tutto verrà dunque deciso nel match di ritorno, in programma il prossimo 23 aprile.

La partita ha fatto comunque discutere, sia mentre era in corso di svolgimento che a posteriori, ma nel complesso è stata più che corretta, anche sotto il profilo disciplinare. Se infatti in passato il derby ha fatto da scenario a situazioni di tensione (vedi le scaramucce fra Denzel Dumfries e Theo Hernandez, ndr), l’esperto Michael Fabbri si è limitato a quattro ammonizioni.

Bisseck e Acerbi fra gli ammoniti per l’Inter, multa da 10mila euro al Milan

Come confermato dal Giudice Sportivo di stanza, l’avvocato Alessandro Zampone, mediante comunicato ufficiale, le sanzioni ricadono su Yann Bisseck, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Francesco Acerbi.

Quest’ultimo, si specifica, per “comportamento non regolamentare in campo”, essendo intervenuto in un faccia a faccia con Alex Jimenez mentre si stava riscaldando nel campo per destinazione (lungo la corsia laterale).

Il referto, tuttavia, include anche una ulteriore annotazione a scapito della società rossonera. Trattasi di una multa da 10 mila euro comminata “per avere i suoi sostenitori, al 40′ del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria”.

Il calciatore in questione è stato proprio Calhanoglu, colpito qualche attimo prima della battuta di un calcio di punizione velenosissimo che non ha comunque colto impreparato Mike Maignan.