Pazienza finita, l’Inter lo caccia subito: ultime partite con i nerazzurri

Quelle in arrivo potrebbero essere le sue ultime settimane all’Inter. La cessione è tutt’altro che da escludere

E’ iniziato con un pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un mese di aprile da brivido per l’Inter, ora attesa da altre sette partite nelle prossime settimane.

Sfide in cui Inzaghi si augura di ritrovare quanto prima sia Lautaro Martinez che Dumfries, assenti stasera per i rispettivi infortuni muscolari. Se per l’olandese bisognerà ancora aspettare, Lautaro potrebbe tornare a disposizione già per la partita di sabato prossimo contro il Parma. Una sfida che i nerazzurri non possono sbagliare anche per mettere pressione al Napoli che potrebbe ritrovarsi a -6 in attesa di disputare il suo match, lunedì, contro un Bologna in forma smagliante.

Nei prossimi incontri di campionato e Champions contro il Bayern, Inzaghi non potrà contare sull’apporto di Taremi. Rientrato dopo la doppietta con la nazionale iraniana nel match di qualificazione ai Mondiali contro l’Uzbekistan, l’attaccante ha accusato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Un infortunio che sa di beffa per l’ex Porto che puntava a riscattarsi nel finale di stagione dopo un’annata fin qui davvero deludente.

Taremi, futuro in bilico all’Inter: la cessione non è da escludere

Solo tre i gol segnati finora da Taremi, due su rigore contro Stella Rossa e Lecce e il terzo per il provvisorio 2-0 nella finale di Supercoppa contro il Milan, punteggio poi ribaltato dai rossoneri. Pochi gol e prestazioni mai incisive quelle dell’iraniano che ha sempre avuto comunque la fiducia di Inzaghi come prima alternativa a Lautaro Martinez e Thuram.

Gliela concederà anche il prossimo anno ? Al momento, questo è un interrogativo senza una risposta certa. Considerato il rendimento di Taremi, l’età piuttosto avanzata e anche un contratto piuttosto oneroso per l’ingaggio, l’Inter potrebbe decidere anche di cederlo e puntare su un profilo più giovane come Santiago Castro o Lorenzo Lucca, due dei potenziali rinforzi per il reparto offensivo da tempo accostati ai nerazzurri.

Come vi abbiamo riportato in un’esclusiva, a InterLive risulta che su Taremi ci sia l’interesse di club spagnoli e arabi. Al contempo, non si possono escludere anche possibili proposte dal Portogallo dove l’attaccante è stato protagonista oltreché con il Porto anche con il Rio Ave. Nel caso dovesse aprire alla cessione, l’Inter potrebbe accontentarsi anche di una proposta tra i 5 e i 7 milioni che permetterebbe ai nerazzurri anche di iscrivere una plusvalenza in bilancio.

Se il destino resta incerto, lo è altrettanto anche quello di Correa e Arnautovic, in entrambi in scadenza di contratto a fine stagione e, finora, non interessati da trattative per un possibile prolungamento.