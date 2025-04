L’Inter ha detto no, niente cessione: resterà in nerazzurro la prossima stagione

L’Inter potrebbe decidere di tenere il calciatore nella prossima stagione e respingere l’assalto delle tante pretendenti

E’ il momento clou della stagione dell’Inter che, con sette partite nelle prossime tre settimane, si gioca gran parte delle sue ambizioni di Triplete.

Tante sfide ravvicinate nelle quali Inzaghi avrà bisogno di tutti gli effettivi a disposizione. Non è di certo tranquilla la situazione infortuni all’Inter in questo momento. Se Lautaro Martinez, dopo il forfait con Udinese e Milan, tornerà a disposizione per il Parma, non arrivano buone notizie da Dumfries e Taremi. Per entrambi sono previste almeno altre due settimane di stop con conseguente indisponibilità nella doppia sfida di Champions contro il Bayern Monaco.

Risentimento agli adduttori della coscia sinistra, questa la diagnosi del ko di Taremi che pregiudica in gran parte le possibilità dell’attaccante iraniano di riscattare, in un finale di annata con tante sfide decisive, una stagione fin qui deludente per qualità delle prestazioni e apporto realizzativo con soli tre gol segnati, di cui due su rigore e tutti peraltro ininfluenti nel punteggio finale.

Inter, il nuovo attaccante è già … nerazzurro: può restare

Il rendimento di Taremi impone inevitabilmente una riflessione alla dirigenza sull’opportunità a o meno di confermarlo nella prossima stagione. Non è da escludere affatto, al momento, una sua partenza soprattutto qualora dovessero arrivare offerte che permetterebbero all’Inter anche di realizzare una plusvalenza di bilancio. Una cessione eventuale quella del centravanti iraniano che si aggiungerebbe agli addii di Correa e Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto.

Tre partenze che impongono all’Inter l’acquisto di altrettanti sostituti. Tanti già i nomi accostati ai nerazzurri per l’attacco. Santiago Castro, Nico Paz Jonathan David e Lorenzo Lucca, questi alcuni degli obiettivi dell’Inter che potrebbe anche decidere di tenere in nerazzurro un attaccante ambito da alcuni club di Serie A.

Ci riferiamo a Francesco Pio Esposito. Il centravanti dello Spezia e della Nazionale Under 21, vice capocannoniere del campionato cadetto, terminerà a giugno la sua seconda stagione in prestito con il club ligure. Dopo il rinnovo di contratto, atteso nelle prossime settimana, per Esposito si è ipotizzata un’altra annata di prestito, stavolta in Serie A, per permettergli di fare esperienza con il campionato in cui sarà protagonista nelle prossime stagione.

Prestito che potrebbe concretizzarsi con il suo inserimento come possibile contropartita in una delle trattative di mercato che l’Inter può concretizzare in estate. Non a caso, Esposito è stato già sondato da Bologna e Torino, club con cui i nerazzurri potrebbero trattare gli acquisti di Castro e Samuele Ricci. Un’altra squadra che può essere interessata al centravanti è anche l’Udinese nella quale, oltre a Lucca, gioca un altro potenziale obiettivo di mercato per l’Inter ovvero il difensore Solet.

Come anticipato, non è affatto da escludere anche una permanenza di Esposito in nerazzurro. L’attaccante potrebbe unirsi all’Inter per la preparazione estiva dopo il Mondiale per Club. Sarà Inzaghi poi, dopo averlo valutato, a decidere se tenerlo o meno. Dovesse essere ceduto nuovamente, si tratterà tuttavia solo di un arrivederci. Dalla stagione 2026-27, dopo un altro prestito, Esposito farà certamente parte dell’organico nerazzurro.