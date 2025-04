Ghiaccio al ginocchio, ansia Bastoni: “Come Musiala”

A inizio secondo tempo, cresce l’ansia in casa Inter per le condizioni di Alessandro Bastoni: problema al ginocchio per il centrale

L’Inter sta vincendo in trasferta contro il Parma, ma buona parte dei pensieri dei tifosi sono già proiettati alla partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Nelle ultime ore, si è parlato parecchio dei tanti infortuni capitati ai bavaresi prima della partita, ma anche i nerazzurri devono fare i conti con diverse assenze.

Oltre a Dumfries e Zielinski, di cui si sa già da diverse settimane, sale l’ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano è stato sostituito a fine primo tempo da Massimiliano Farris, che ha scelto Carlos Augusto al suo posto.

Il centrale mancino ha accusato un problema fisico ed è tornato in panchina con il ginocchio vistosamente fasciato. Il pensiero va subito all’appuntamento contro il Bayern Monaco, contro cui i nerazzurri giocheranno martedì. Non ci sarebbe, dunque, il tempo di recuperare.

Ansia per il ginocchio di Bastoni: il panico dei tifosi

Molti tifosi si sono subito riversati sui social, sottolineando la loro ansia per lo stato di salute del difensore ex Atalanta. In tanti hanno addirittura chiesto di poter cedere il loro ginocchio a Bastoni, altri hanno chiesto novità sulle sue condizioni e hanno ipotizzato diagnosi.

In realtà, è subito arrivato un aggiornamento sull’ex Atalanta ed è tranquillizzante per i tifosi dell’Inter. Infatti, il cambio di Bastoni è arrivato solo a scopo precauzionale. Non ci sarebbero particolari problemi per il difensore, che dopo pochi minuti ha anche tolto il ghiaccio dall’articolazione. Il paragone con Musiala era praticamente inevitabile.

Lo sapevo che le memate su Musiala tornavano tutte indietro

E infatti rotto Bastoni

I soliti chiacchieroni i rattazzi — Trauma Team ⭐⭐ (@TeamT99) April 5, 2025

esce Bastoni, psicodramma — Robert Blumen (@blumen_r29) April 5, 2025

Come potete leggere, però, per diversi minuti si è letta paura, anzi a tratti panico sui social. Poi però è arrivato anche un sospiro di sollievo in vista del Bayern, in attesa di aggiornamenti più precisi.