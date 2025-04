Pagelle e Tabellino Parma-Inter 2-2: Darmian e Thuram brutti ma fortunati, Lautaro vuoto

Top e flop di Parma-Inter: il riassunto e i voti del match di Serie A di sabato 5 aprile 2025 giocato al Tardini

La novità interessante proposta da Inzaghi (squalificato, e dunque sostituito a bordocampo da Farris) in Parma-Inter è la compresenza di Asllani e Calhanoglu. Dopo più di due anni, il turco torna dunque a giocare mezzala. In attacco c’è Lautaro dal 1′ con Thuram. Chiuvu risponde con il tridente Man-Bonny-Almqvist.

L’Inter si rende subito pericolosa con capitan Lautaro al 4′: il colpo al volo dell’argentino finisce alto. Due minuti più tardi ci prova Bisseck di testa, fermato da Suzuki senza troppo impegno. Il tedesco ci riprova al 9′, sparando a lato. Sommer ferma un Bonny lanciato in rete al 10′ con un’ottima parata. Al 15′ l’Inter passa in vantaggio con Matteo Darmian: l’ex del match raccoglie un cross dalla sinistra di Dimarco e buca con il mancino il portiere giapponese. Lautaro, tutto solo soletto in area, colpisce malissimo di testa su un cross di Bastoni al 17′. Sommer si ripete con un altro paratone al 20′, fermando ancora Bonny.

Al Toro capita un ottimo pallone al 23′, a meno di due metri dalla porta, ma viene chiuso dal portiere del Parma. Al 30′ ci riprova Darmian, al volo: il tentativo è velleitario. L’Inter sbaglia troppi goal, e sbagliando segna il secondo goal… La rete arriva al 45′ con Markus Thuram: il francese calcia nel modo peggiore possibile (forse sfiorando anche il pallone col braccio) ma supera comunque Suzuki. La palla, impennandosi, supera di netto il portiere che si erano fatto avanti e buttato a terra per chiudere lo specchio.

Al 60′, il Parma riapre la partita con un bel mancino di Bernabé che batte Sommer. Dopo i cambi, gli uomini di Chivu cominciano a schiacciare i nerazzurri. Uno dei nuovi entrati, Ondrejka terrorizza la retroguardia nerazzurra al 69′, tira di sinistro e trova la deviazione di Darmian che mette fuori causa Sommer: 2-2. Bisseck, da angolo, manda di poco fuori con la testa all’82’. Nel finale il Parma sfiora il 3-2 con Pellegrino. Il suicidio Inter non si concretizza fino in fondo. Un punticino solo: sembra un fallimento ma è il massimo che quest’Inter, stanca e distratta, poteva ottenere contro i ducali.

TOP e FLOP Parma-Inter

TOP

DARMIAN – 6,5 – L’umile, prezioso e discreto Darmian. Così discreto che ti dimentichi che sia in squadra. Uno lo critica, lo dà per bollito, e quello segna un goal importantissimo… Sì, in difesa lascia dei buchi clamorosi, fa obiettivamente fatica a interpretare la doppia fase, ma la mette dentro quando più serve.

THURAM – 6,5 – Poco utile alla squadra per tutto il primo tempo e fumoso nel secondo tempo. Ma, ciabattando vergognosamente, la mette dentro. In chiara flessione, il francese fa comunque il suo dovere. Il voto è per il goal. Tutto il resto lo fa male o malissimo.

SOMMER – 6,5 – Due parate nel primo tempo che valgono tantissimo. Magari qualcuno stava cominciando a erigergli un monumento, poi, sfortunatamente, ha preso due goal…

FLOP

LAUTARO – 4,5 – Si divora almeno un paio di occasioni assai prelibate. E non riesce nemmeno a tenere i palloni lontano dalla metà campo nerazzurra. Troppa ruggine. L’istinto, evidentemente, non è affilato come dovrebbe essere. Gioca male, proprio come Thuram. La differenza è che il francese, alla prima occasione decente, in un modo o nell’altro la mette dentro. Il Toro le sbaglia tutte.

BISSECK – 5 – Male in marcatura e nella gestione della posizione. Non bada al sodo ma a mettersi in mostra con progressioni e verticalizzazioni. Si è montato la testa?

ASLLANI – 4,5 – L’ennesima gara da dimenticare.

Tabellino Parma-Inter

2-2

15′, Darmian; 45′, Thuram; 60′, Bernabé; 69′, Ondrejka

PARMA (4-3-3): Suzuki 6; Delprato 6,5, Valenti 6,5, Vogliacco 6, Valeri 6; Hernani 5 (46′, Leoni 6,5), Keita 6,5, Sohm 6 (53′, Ondrejka 7,5); Man 5,5 (46′, Pellegrino 6,5), Bonny 7 (78′, Camara 6), Almqvist 5 (46′, Bernabé 7). All. Chivu 7

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (46′, Carlos Augusto 6); Darmian 6,5, Asllani 4,5 (80′, Arnautovic sv), Calhanoglu 6,5 (64′, Frattesi 5,5), Mkhitaryan 5,5, Dimarco 6,5 (58′, Zalewski 5,5); Thuram 6,5, Lautaro 4,5 (64′, Correa 5,5). All. Farris (Inzaghi) 4,5

ARBITRO: Daniele Doveri

Ammoniti: 95′, Correa