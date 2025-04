Dall’Inter al Bayern Monaco, svolta di mercato prima della Champions

I tedeschi e i nerazzurri, prossimi avversari nell’affascinante quarto di finale di Champions, si contendono il gioiello slavo

Mancano appena due giorni, l’aria è elettrica. Fosse non altro non solo per l’altissima posta in palio, ma anche per gli incredibili trascorsi che i due sodalizi hanno nelle Coppe europee. Inter-Bayern Monaco – o Bayern-Inter, seguendo l’ordine di disputa delle gare stabilito dal sorteggio UEFA – non sarà mai una partita come le altre. Men che meno nella corrente edizione della Champions League, densa di sorprese e di colpi di scena.

Se fino a qualche settimana fa, forse anche prima di aver ufficialmente staccato il pass per i quarti, era l’Inter a lamentare un numero di assenze che avrebbe forse pregiudicato la competitività della rosa nella doppia sfida, oggi sono i bavaresi a piangere.

Oltre al persistente infortunio di Manuel Neuer – il portierone si è strappato il polpaccio per esultare al gol del 2-0 nel match degli ottavi di finale contro il Leverkusen – il blasonato club teutonico dovrà fare certamente a meno, sia per la gara d’andata che per quella del ritorno di Ito, Davies e Upamecano.. Una lista di infortunati non certo beneaugurante in vista di un doppio confronto che si preanuncia molto equilibrato.

Già inseriti in un possibile affare di mercato che avrebbe visto al centro, la scorsa estate, niente di meno che Hakan Calhanoglu – che sembrava in procinto di (ri)trasferirsi in Germania – oggi Inter e Bayern si sfidano non solo sul campo, ma anche nel mercato internazionale. Il rumor proveniente da un giornalista turco apre uno scenario inaspettato.

L’Inter sfida il Bayern anche sul mercato: lo slavo nel mirino

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista che collabora anche con testate britanniche specializzate in movimenti di mercato, le due contendenti ad un posto tra le magnifiche 4 d’Europa stanno monitorando lo stesso profilo. Si tratta di un calciatore croato classe 2003 non a caso finito anche nell’agenda del Borussia Dortmund, club maestro nello scovare gemme nascoste destinate a diventare magari dei fuoriclasse.

Stiamo parlando di Luca Stojkovic, ala della Dinamo Zagabria, legato al club della capitale da un contratto fino al giugno del 2028. Ancora incredibilmente poco costoso – il valore di mercato non supera i 4 milioni, sebbene la sua società difficilmente se ne priverà per almeno il doppio – il calciatore è ambìto da alcune superpotenze del calcio continentale.

Inter Milan, Borussia Dortmund and Bayern Munich are monitoring the situation of Dinamo Zagreb’s 21-year-old Croatian winger Luka Stojković. pic.twitter.com/uVhhGhnMVS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 29, 2025

Dopo aver già prelevato per 14 milioni, sempre dalla stessa società slava, il centrocampista Petar Susic – lasciato in patria fino alla fine di questa stagione – la Beneamata tenta un altro colpo al di là dell’Adriatico. Marotta ed Ausilio dovranno però fare i conti con le bellicose intenzioni di Bayern e Dortmund...