Alla fine la spunta l’Inter, la stella della nazionale ha scelto i nerazzurri

L’Inter potrebbe inserirsi con decisione tra le pretendenti di uno dei calciatori della Nazionale. La sua scelta può ricadere proprio sui nerazzurri

Priorità al Cagliari e a tre punti fondamentali che possono permettere all’Inter di tenere a distanza il Napoli in attesa del match di ritorno, già attesissimo, con il Bayern Monaco in Champions League.

C’è la giusta tensione e un grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri. Il sogno Triplete è ancora vivo ed, inevitabilmente, le possibili vittorie alimentano anche le ambizioni di un rafforzamento della squadra sul mercato per renderla ulteriormente competitiva. I nomi accostati all’Inter sono già indicativi delle intenzioni delle proprietà. Profili giovani, di talento e già pronti per dare il loro contributo in una stagione, la prossima, che si prospetta altrettanto ricca di impegni come quella che si sta per concludere.

Santiago Castro, Nico Paz, Jonathan David per l’attacco. Jaka Bijol, Sam Beukema, Mario Gila, Oumar Solet per la difesa, questi alcuni dei profili sui quali l’Inter potrebbe investire nei due reparti. A centrocampo, è stato già acquistato Petar Sucic che potrebbe aggregarsi al gruppo già in occasione del Mondiale per Club. Il croato, tuttavia, non potrebbe essere l’unico innesto in mediana.

C’è anche l’Inter sul centrocampista: in estate può lasciare il suo club

Un nuovo acquisto a centrocampo per l’Inter può scaturire dalla possibile cessione di Frattesi (che ambisce ancora a essere schierato con maggiore continuità) e dall’eventuale addio di Mkhytarian. L’armeno, in una recente intervista, ha ammesso che a fine stagione deciderà se proseguire o meno la sua esperienza in nerazzurro nonostante il contratto ancora valido fino al 2026.

Il sostituto ideale per entrambi potrebbe essere Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino, nonostante il rinnovo firmato a inizio anno 2028, può lasciare i granata in estate quando le pretendenti che lo hanno già cercato nelle scorse sessioni di mercato torneranno a farsi vive con il presidente Cairo, il quale proverà a resistere di nuovo ai possibili assalti.

Difficile possa farlo con offerte di almeno 30 milioni, cifra cui può arrivare anche l’Inter magari inserendo nella trattativa possibili contropartite di interesse per il Torino come i prestiti dei giovani Francesco Pio Esposito e Thomas Berenbruch oppure il cartellino di Asllani. Ricci garantirebbe a Inzaghi un’alternativa preziosissima a centrocampo in grado di agire sia da vice Calhanoglu che da vice Barella oppure in posizione più avanzata. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe essere particolarmente tentato dall’eventuale proposta dell’Inter, compagine che gli permetterebbe di disputare la Champions e competere per lo Scudetto.

Un autentico jolly, un calciatore completo con caratteristiche tecnico-tattiche che possono far comodo a tante squadre. Per questo motivo, su Ricci è forte anche l’interesse del Milan che ha cercato di prenderlo (di nuovo) a gennaio con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato, respinta dal Torino. Ricci è anche un pupillo di Guardiola con il Manchester City che lo valuta come possibile sostituto di De Bruyne. Quest’ultimo ha già annunciato l’addio a fine stagione con probabile approdo in MLS.