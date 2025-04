Barella erede del top player: 90 milioni e ingaggio mostruoso

Nelle partite importanti, quando bisogna vestirsi da campioni, lui emerge sempre. Ecco cosa lo rende un top

Tempo fa il sardo si mise in evidenza con un goal e una prestazione super contro il Barcellona, a casa loro. Nicolò Barella, in Champions, si fa valere come non mai. Lo ha fatto anche quest’anno, contro il City di Guardiala. E lo ha rifatto l’altro giorno, contro il Bayern Monaco sul loro campo nell’andata dei quarti di finale. I bavaresi erano partiti forte, ma poi è salito in cattedra l’ex Cagliari, e la musica è cambiata.

Da tempo, in Europa, si sono accorti della grandezza di Nicolò Barella. Qui in Italia, invece, storciamo ancora il naso, focalizzandoci sulle sue prestazioni meno brillanti o sul linguaggio del corpo non sempre composto. Noi di interlive siamo invece sempre grati della sua presenza in campo con la maglia dell’Inter. E lo riconosciamo anche come uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Tecnico, fisicamente instancabile, tatticamente indispensabile e intelligente.

Il meglio lo dà quando si veste da leader e i suoi movimenti sono più puliti, i suoi passaggi più decisivi. Oppure quando, oltre a fare da filtro, si permette anche di esprimere la sua pura verve calcistica da fantasista nel ruolo di mezzala. In Inghilterra e in Spagna, quando pensano a un box to box, fanno sempre il nome di Barella. E c’è chi da tempo lo invoca al Real Madrid o al Manchester City.

Barella al City per 90 milioni

Alcuni siti spagnoli, per esempio, sono tornati a fare anche il nome di Barella tra i papabili per il post De Bruyne in casa Manchester City. Nicolò piace da anni e moltissimo a Guardiola, ma per convincerlo a lasciare l’Inter dovrebbero garantirgli uno stipendio monstre. I soldi, però, non sono una priorità per il saldo. E lo dimostrano i fatti… Non troppo tempo fa, Barella ha declinato un’offerta da più di 30 milioni a stagione arrivata dall’Al Hilal. Vuole rimanere all’Inter. Certo, il City ha tutto un altro potere attrattivo rispetto al club saudita…

Ai nerazzurri invece dovrebbero dare almeno 90 milioni… Ma non è detto che Guardiola continui con i Citizen dopo l’ultima stranissima e deludente stagione. E non è neppure scontato che il City voglia spendere tanto.

Per il City, quest’anno, quasi tutti i problemi sono nati dalla mancanza di qualità e lucidità a centrocampo. Ecco perché i tifosi del club inglese bocciano il possibile acquisto del centrocampista offensivo tedesco classe 2003 Wirtz e sponsorizzano un affondo su Barella. Anche perché l’ingaggio di Wirtz potrebbe di fatto impedire l’ingaggio di altri giocatori per il centrocampo.

Il possibile sostituto di Barella

Qualora l’Inter dovesse vendere il sardo, non dovrebbe spendere per un sostituto. L’alternativa è già a Milano e si chiama Davide Frattesi. Ma l’idea di privarsi di un leader tecnico come Barella non piace a nessuno tranne che alla proprietà, per la quale il sardo è un giocatore troppo il là con gli anni e che dovrebbe essere venduto prima di svalutarsi. Ma qualche giorno fa, Marotta ha dato alcune chiare indicazioni sul mercato, rivelando l’intenzione di voler preservare lo zoccolo duro degli italiani presenti in rosa da più anni.

In effetti, Barella può essere utile anche sul centrosinistra o come playmaker di profondità: un 6 come Thiago Motta o Jorginho, per intenderci. In questo modo, potrebbe coprire il vuoto che presto sarà lasciato da Mkhitaryan o da Calhanoglu (posto che i rispettivi sostituti, Zielinski e Asllani non hanno convinto).

Ci sarà poi da capire che tipo di giocatore si rivelerà il neo-acquisto Sucic. Che è un altro che può fare tanto il mediano quanto la mezzala. E poi ci sono i nomi da tenere d’occhio sul mercato. Come Adam Wharton ventunenne del Crystal Palace.