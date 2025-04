Sei giocatori fuori: Inter-Cagliari, le scelte di Inzaghi

Cambiamenti in vista per la formazione titolare nerazzurra che affronterà l’avversaria in campionato, rientro di un giocatore dall’infortunio

L’Inter ha staccato il pass di accesso alle semifinali di Champions League soltanto per metà, battendo nella gara d’andata dei quarti il Bayern Monaco su suolo bavarese. Chi dovesse spuntarla al termine della sfida di ritorno, farà bottino pieno.

Intanto, però, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro il Cagliari in campionato. Sono previsti novanta minuti intensi e tutt’altro che da sottovalutare, per diverse ragioni.

La prima motivazione, quella di carattere motivazionale, è data dalla voglia condivisa di mettere una pietra sopra il mezzo passo falso dell’ultima deludente uscita contro il Parma e ripartire col piede giusto nella corsa Scudetto. Facendo leva, oltretutto, sul pareggio del Napoli, che non ha guadagnato terreno nella scorsa giornata.

La seconda, nonché quella più ovvia, invece, è rappresentata da una fisiologico calo delle energie per quanti hanno calcato l’Allianz Arena di Monaco qualche giorno fa. Inzaghi deve dunque andare incontro ad un turnover necessario, al fine di non affaticare ulteriormente i più stanchi e metterli nella condizione di recuperare a pieno.

Come detto, la partita contro il Cagliari ha la sua importanza strategica. Per questo, le scelte dello staff tecnico non dovrebbero stravolgere la sostanza della squadra, ma modificarne soltanto leggermente l’aspetto.

Secondo una prima stima, potrebbero essere sei i calciatori esclusi da Inzaghi contri i sardi. Trattasi di Francesco Acerbi, Carlos Augusto, Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram.

Turnover strategico contro il Cagliari, Dimarco torna titolare. A disposizione Taremi

Nel reparto difensivo sarebbero infatti in lizza per un posto da titolari sia Stefan de Vrij che Yann Bisseck, mentre Federico Dimarco dovrebbe riprendere a correre lungo la corsia mancina di competenza come ‘quinto’. Sul versante opposto, spazio a Nicola Zalewski, visto soltanto per un breve spezzone contro il Bayern.

A centrocampo, Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu dovrebbero esser supportati dagli inserimenti di Davide Frattesi, fresco del pesantissimo gol ai danni dei bavaresi. In avanti, invece, Marko Arnautovic sarebbe il predestinato a far coppia con il capitano Lautaro Martinez.

L’ultima novità è infine data dalla possibile presenza di Mehdi Taremi, tornato a disposizione di Inzaghi dopo la piccola problematica di carattere fisico. Verosimilmente, potrebbe prender parte alla sfida soltanto dopo la prima ora di giorno.

Probabile formazione INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.