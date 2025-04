Addio Inter, il suo sogno è di giocare nel Paris Saint-Germain

La società nerazzurra incassa un duro colpo di mercato: il giocatore vorrebbe trasferirsi alla corte di Luis Enrique a Parigi

Alla totalità degli addetti ai lavori – una schiera di cui fanno parte, oltre agli operatori di mercato, gli stessi dirigenti, allenatori ed osservatori di qualsiasi livello – non è sfuggito uno degli aspetti più interessanti della nuova formula della Champions League così come è stata concepita nella ‘Phase League‘ conclusasi lo scorso gennaio.

Stiamo parlando della possibilità, data dall’incrocio con ben 8 formazioni differenti iscritte alla kermesse, di vedere da vicino potenziali obiettivi di mercato. Calciatori che magari, col vecchio format, al massimo si sarebbero potuti far notare attraverso gli highlights. O facendo scomodare una pletora di scout al seguito, per poi magari ripetere la missione qualora non si fosse convinti di un determinato profilo.

All’Inter, trionfale o quasi nel suo cammino europeo dallo scorso settembre, è bastata una sola gara per capire di aver di fronte un calciatore per cui valesse la pena indagare da vicino. Tanto più che successivamente la stessa squadra in cui milita il terzino sinistro messo in agenda da Marotta, ha anche incontrato l’Atalanta: altra ottima possibilità di verificare una seconda volta la bontà della prima impressione.

Il problema, come spesso accade in questi casi, è che sono diverse le società che hanno messo gli occhi su Jaouen Hadjam, 22enne algerino nato in Francia e tesserato per lo Young Boys. Un ulteriore nodo, emerso solo successivamente, risiederebbe poi nella supposta volontà del calciatore di tornare nella città che gli ha dato i natali. Che, coincidenza non proprio casuale, sarebbe anche il luogo in cui gioca una delle più forti squadre del Vecchio Continente.

Hadjam addio, il franco-algerino torna a ‘casa’

Secondo quanto riportato dal portale esperto di mercato ‘Transferfeed.com’, l’Inter segue da diverso tempo il classe 2003, difensore mancino in grado di agire indifferentemente come esterno basso o centrocampista di sinistra.

Arrivato a gennaio 2024 dal Nantes per soli 1,30 milioni di euro, il nativo di Parigi ora vale almeno 7 milioni. Un’ascesa economica giustificata dalle ottime prestazioni del ragazzo, tanto in patria quanto nella prestigiosa competizione continentale.

Come detto, nonostante la Beneamata sia forse arrivata prima del PSG sul calciatore, quest’ultimo sogna di tornare laddove (quasi) tutto ebbe inizio. Hadjam infatti può vantare importanti trascorsi nelle Giovanili del club della capitale francese, nelle cui squadre ha giocato – sebbene dirottato in prestito per tre anni – dal 2015 al 2023.