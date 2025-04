Non solo Luis Henrique, altro colpo dal Marsiglia: Lautaro lo porta all’Inter

L’Inter punta Luis Henrique, ma non è l’unico nome dal Marsiglia che piace ai nerazzurri: c’è lo zampino di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è sempre più decisivo per le sorti dell’Inter. Il capitano non è solo un bomber inarrestabile che sta trascinando i nerazzurri a grandi successi in campo italiano ed europeo, ma è un leader che sta diventando sempre più importante nelle dinamiche del club. E potrebbe avere voce in capitolo anche sul calciomercato, o meglio aiutare alcune trattative.

L’asse tra l’Inter e il Marsiglia è sempre più caldo e lo dimostrano alcuni affari conclusi nelle ultime stagioni. Da Correa a Valentin Carboni, non sono poche le volte in cui le società si sono parlate per portare a buon fine dei colpi interessanti per il destino dei due club e le prossime settimane potrebbero essere parecchio attive in tal senso.

Il primo nome in ballo è quello di Luis Henrique. Marotta e Ausilio stanno provando a bloccare l’esterno brasiliano per circa 25 milioni di euro, tentando di anticipare la concorrenza del Bayern Monaco. Si tratterebbe di un ricambio di primo livello per Dumfries e può disimpegnarsi anche a sinistra, rientrando sul piede forte. Occhio, però, anche a un altro profilo interessante che potrebbe stuzzicare le attenzioni dei nerazzurri.

L’Inter mette nel mirino Balerdi: nuovo nome per la difesa

Leonardo Balerdi ha solo 26 anni, ma ha già scalato le gerarchie con la maglia del Marsiglia, imponendosi come titolare assoluto in difesa e con la fascia di capitano al braccio. Oltre alle evidenti doti fisiche, che lo rendono abile nel gioco aereo, è bravo anche nell’impostazione della manovra e in copertura, per cui sarebbe un profilo quasi ideale da inserire nello scacchiere di Simone Inzaghi.

La sua valutazione sul calciomercato è salita di conseguenza e ammonta a circa 18 milioni di euro, che l’Inter non avrebbe problemi a versare al Marsiglia, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Balerdi è argentino, ma ha origine italiane, quindi potrebbe vedere di buon occhio il trasferimento in una big assoluta del calcio europeo e che ha un’ottima tradizione albiceleste.

In più, si è già affacciato alla nazionale argentina con le prime convocazioni e la presenza di Lautaro Martinez in squadra potrebbe essere un fattore importante per convincerlo a spingere per la soluzione nerazzurra. Non è ancora partita una vera e propria trattativa, ma il suo profilo va tenuto d’occhio.