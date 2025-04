Inchiesta Doppia Curva, terremoto Inter: “Subito 15 punti di penalizzazione”

Gli atti dell’inchiesta, dalla Procura di Milano, sono già finiti alla Procura Federale della FIGC. Cosa rischia l’Inter

L’indagine si concentra sui rapporti tra tesserati e gruppi ultras, vietati dal Codice di Giustizia Sportiva. Al momento, né l’Inter e né Milan non risultano direttamente indagati come club. Ma entrambe le società potrebbero affrontare delle sanzioni economiche. Per i tesserati coinvolti, come Hakan Calhanoglu dell’Inter e Davide Calabria del Milan, si prospettano invece possibili squalifiche da 2 a 3 giornate e multe.

Dunque Calhanoglu è ancora coinvolto nell’inchiesta Doppia Curva, e questo per aver ammesso di aver avuto rapporti con alcuni esponenti della Curva Nord dell’Inter, nonostante il divieto imposto dalla società. Il turco ha già dichiarato di aver incontrato figure non troppo innocue legate al tifo organizzato, ma ha giustificando tali rendez-vous come gesti di riconoscenza per il supporto ricevuto dalla Curva dopo il terremoto che ha colpito il suo Paese qualche anno fa.

La situazione non è ancora chiara. Il procuratore federale Giuseppe Chinè sta ancora valutando la documentazione a sua disposizione. Ma, sui social, c’è chi è già pronto per le sentenze. Tanti tifosi juventini chiedono a gran voce una penalizzazione in classifica per l’Inter. Tale possibilità, seppur molto improbabile, non può essere a oggi esclusa a priori… Ma in base a quale certezza processuale o indiziaria i tifosi avversi ai colori nerazzurri parlano già di condanne e penalizzazioni?

La polemica si è riaccesa su X dopo un tweet del giornalista Ravezzani: “I capi della curva ultrà dell’Inter non erano duri e puri come volevano far credere. E la cosa era piuttosto nota a tutti. Male hanno fatto dirigenti, tecnico e molti calciatori a coltivare rapporti con loro. Per paura, forse. Ma non è verosimile che nessuno li avesse avvertiti“.

Penalizzazione per i nerazzurri: cosa succede con l’inchiesta Doppia Curva

Sappiamo che l’indagine riguarda i rapporti tra i club e le tifoserie organizzate e che gli inquirenti potrebbero rivelare delle possibili violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, è verosimile che le sanzioni saranno rappresentate da ammende. Al massimo da squalifiche temporanee per dirigenti e calciatori. Parlare di penalizzazioni in classifica sembra alquanto fantasioso.

Su X, invece, molti tifosi bianconeri si dicono indignati e pretendono una punizione esemplare per l’Inter. Chiamando poi in causa anche altre questioni (la vicenda LionRock, per esempio, i debiti di Zhang). C’è chi vorrebbe una doppia penalizzazione, per l’Inter e per il Napoli (per il caso plusvalenze). Cioè per la prima e la seconda in classifica. E chi c’è oggi al terzo posto in Serie A? Esatto: la Juve.

Come no… Il verdetto giusto sarebbe: vittoria del campionato alla terza classificata come da giusta penalizzazione dell’ Inter e del Napoli pic.twitter.com/vV8ybotFqz — zippo (@zippo0921986) April 14, 2025

Perfetto…

Allora che si diano subito 15 punti di penalizzazione anche all’Inter 💩 — Carmelo (@Melo38034843) April 14, 2025

Tra un’ora 40 punti di penalizzazione . Non siamo l’inter dove tutto è lecito — tonino (@compatotonno1) April 11, 2025

Il regolamento prevedeva -1pt di penalizzazione a inter!!! Una multina fecero. Quel tliplete è barato anche da quello. Nessuno ricorda il caso Motta-Milito — Corrado Casalin (@CorradoCasalin) April 12, 2025

Quanti punti di penalizzazione si merita l’Inter per i contatti illeciti con il tifo organizzato? Qui la tifoseria juventina si divide. C’è chi parla di un punto solo e chi di 15 o addirittura di 40!