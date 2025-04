“Scoppia un casino”: la bomba a poche ore da Inter-Bayern

I tifosi nerazzurri fremono in attesa del ritorno dei quarti: stasera l’Inter ospita i bavaresi al Meazza. E c’è un problema

L’Inter è passata dall’essere una squadra sottovalutata in Europa a essere quasi sopravvalutata. I nerazzurri hanno ovviamente la possibilità di vincere contro il Bayern o comunque di passare il turno, giocano bene e hanno personalità, ma non sono ancora dominanti e abituati a imporre il loro calcio contro le big. Nel senso che non hanno mai dimostrato di poter schiacciare un avversario di livello internazionale come il Bayern Monaco.

Proprio per questo motivo, i bavaresi sembrano convinti di poter surclassare tecnicamente l’Inter di Inzaghi. Si sentono più forti e più abituati a vincere. Approfittando di tale presunzione degli avversari, i nerazzurri potrebbero far male agli ospiti, con il lavoro dei laterali, le idee di Barella e le trazioni. Com’è appunto accaduto nella gara di andata.

Vincent Kompany non potrà schierare Neuer, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Alphonso Davies e Jamal Musiala. Ha però recuperato Aleksandar Pavlovic e Kingsley Coman, che non avevano giocato la partita di andata in Germania. In partite così delicate, tutto è possibile, e siamo ancora su percentuali da 50 e 50.

Intervenuti a Viva el Futbol su Twitch, anche Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno discusso del match di Champions Inter-Bayern Monaco. E Cassano ha subito vivacizzato la discussione con una delle sue solite argomentazioni forti. Per l’ex Roma e Real se l’Inter dovesse perdere col Bayern sarebbe un casino.

Cassano preannuncia un casino: “Per l’Inter settimane tremende“

“Due argomentazioni sull’Inter: uno, dipende molto da Inter-Bayern. Se passa il turno va di slancio, dovesse incepparsi, occhio ragazzi perché diventa un grande casino“, ha dichiarato Cassano, parlando soprattutto in ottica campionato.

“Domenica c’è una partitaccia“, ha continuato Fantantonio, “poi c’è il derby, poi c’è la Roma. Mercoledì è uno snodo fondamentale“. L’altra argomentazione di Cassano riguarda Inter-Cagliari, l’ultima partita disputata dai nerazzurri in campionato. “Lì è vero che Piccoli poteva fare l’1-1 ma l’Inter in campionato decide lei come giocare, mette la terza marcia, tranquilla, decide quando far goal, quando abbassare e gestire la partita“. Dopodiché Cassano ha ribadito un parere già espresso in altre occasioni, ovvero che l’Inter, come titolari e come rosa, è la più forte in Serie A.

Cassano ha voluto comunque ribadire che il ritorno dei quarti di Champions rappresenterà uno snodo cruciale per i nerazzurri, anche in ottica Serie A. “Sono due settimane tremende per l’Inter, quattro partite che dipendono tutto da mercoledì, se perde diventa un casino”.

Ventola ha voluto ribattere alle parole di Cassano portando vanti una posizione diametralmente opposta: “Per me è il contrario, se malauguratamente dovesse uscire, l’Inter avrebbe poi meno gestione da fare. E vai più di slancio. Senza Champions, è più facile che vinca il campionato. Cambia molto non dovendo fare le due partite col Barcellona, senza fare il casino fatto a Parma, togliendo giocatori per precauzione“.

Le probabili formazioni

Inzaghi schiererà i migliori a disposizione. Ci sarà Sommer in porta. In difesa ci si aspetta il trio Pavard, Acerbi e Bastoni. Darmian dovrebbe occupare la corsia di destra e Dimarco quella di sinistra. A centrocampo: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. E in attacco, ovviamente, Lautaro e Thuram. Inzaghi ha aggregato alla squadra anche i giovanissimi Cocchi, Berenbruch, Pinotti e Thiago Romano.

Secondo Bild, Kim Min-jae non avrebbe portato a termine l’intera sessione di allenamento dell’altro ieri a causa di nuovi problemi fisici. Il coreano ha tuttavia partecipato all’allenamento finale di ieri mattina ed è partito con la squadra per Milano. A causa della mancanza di personale in difesa e malgrado gli acciacchi, Kim dovrà giocare comunque titolare. Ci si aspetta che Kompany schiererà la stessa formazione iniziale vista all’andata.

Il Bayern ha giocato con quell’11 mettendo solo Muller al posto di Guerrero anche in Bundesliga. Al 95% i bavaresi saranno gli stessi che rigiocheranno stasera. Come abbiamo detto, però, Pavlovic e Coman sono già scesi in campo sabato pomeriggio nel match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund e potrebbero anche essere schierati dal 1′ contro l’Inter.