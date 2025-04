UFFICIALE, anticipato il big match dell’Inter: scoppia la polemica

I nerazzurri giocheranno una delle partite più importanti della stagione con un giorno di anticipo, decisione non condivisa dai tifosi

L’Inter si avvicina al weekend pasquale con la convinzione di aver compiuto un grande impresa contro il Bayern Monaco in Champions League, ma la partita di campionato in programma domenica pomeriggio contro il Bologna sarà tutta un’altra storia.

La squadra di Simone Inzaghi è a caccia di continuità di risultati per non perdere il vantaggio accumulato sul Napoli, secondo a soli tre punti di distanza in classifica, e nel mentre tenterà di gestire al meglio il dispendio di energie, accresciuto a dismisura nell’ultimo periodo.

Un periodo ricco di impegni, che si ripeteranno con la medesima cadenza per almeno un altro paio di settimane. A metter sotto pressione l’ambiente e lo staff tecnico è soprattutto il frangente a cavallo fra la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan (23 Aprile) e la semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona (30 Aprile). Nel mezzo delle due partite, infatti, c’è lo scontro diretto con la Roma a San Siro.

Inter beffata dal calendario, contro la Roma si giocherà di sabato

In un primo momento si era ipotizzato che la Lega Serie A, responsabile della compilazione dei calendari stagionali, potesse venire incontro alle esigenze temporali dell’Inter, fissando la partita coi giallorossi per domenica 27 Aprile.

Con una nota ufficiale diramata nelle scorse ore, però, è stata resa nota l’anticipazione del fischio d’inizio alle ore 18.00 di sabato 26 Aprile.

La notizia dell’ufficialità non ha trovato d’accordo la maggior parte dei tifosi nerazzurri, i quali chiedevano a gran voce che il calendario potesse esser più flessibile per far sì che i giocatori a disposizione di Inzaghi avessero tempo a sufficienza per recuperare.

questa è una cosa vergognosa…era stato detto che molto probabilmente inter roma sarebbe stata spostata a domenica alle 12.30 o 15…addirittura invece il giorno prima alle 18….la classica marotta League vero?😅 — Lebron (@Lebron24320071) April 18, 2025

Inter – Roma di sabato alle 18: follia Ancora una volta meno di 72 ore tra una gara e l’altra#MarottaLeague — riccardo fusato (@FusatoRiccardo) April 18, 2025

Perchè Inter-Roma di sabato? Barcellona-Inter è mercoledì. Si poteva giocare domenica. — Luca (@LucaParisi20) April 18, 2025

SCANDALO Inter-Roma a meno di 72 ore dal derby di Coppa Italia. In coppa Italia giochiamo con la primavera a questo punto. — Nicola (@Nicola98266908) April 18, 2025

Inter-Roma non potevano metterla domenica alle ore 15.00? La società perché non alza un po’ la voce? — Fabrizio Interista ⭐️⭐️ (@fabryforzainter) April 18, 2025

Diciamo che ci sta. Per me l’Inter preferisce avere 3 giorni meno qualcosa tra derby e Roma (Milano/Milano) e 4 giorni pieni tra Roma e Barcellona (con viaggio) — Il Val (@IlVal_79) April 18, 2025

Non tutti, però, sono rimasti contrariati. Qualcuno ammette infatti di esser soddisfatto della decisione. Cosicché l’Inter possa avere un giorno in più per rifiatare in vista del match col Barcellona, piuttosto che ‘perderlo’ a ridosso di quello con il Milan. Partita non meno importante, ma meglio gestibile.