Inter-Barcellona, non solo Champions: arriva il nuovo Nico Paz

Inter e Barcellona non sono solo avversarie in Champions League, ma occhio anche al calciomercato: c’è il nuovo Nico Paz

Da mesi l’Inter cerca di capire le evoluzioni per il futuro di Nico Paz. Ci sono stati parecchi blitz allo stadio Senigallia per monitorare l’argentino, ma soprattutto Javier Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia del ragazzo da anni e non ha fatto mancare il suo apprezzamento per un talento che starebbe benissimo nel centrocampo di Inzaghi.

La trattativa, però, è sempre più difficile, anche perché il Como sembra a un passo dall’accordo con il Real Madrid per trattenere il talento per un’altra stagione in prestito. E ovviamente è una prospettiva che taglierebbe fuori l’Inter. Per questa ragione, si stanno valutando davvero tante alternative per coprire al meglio quella zona di campo.

E una di queste potrebbe portare l’Inter a trattare con il Barcellona. I blaugrana saranno i prossimi avversari dei nerazzurri in semifinale di Champions League, ma poche settimane più tardi i discorsi si potrebbero spostare direttamente in sede di trattative, dove Marotta e Ausilio potrebbero tentare di strappare un grande talento al club catalano.

L’Inter mette nel mirino Pablo Torre: affare dal Barcellona

Se non sarà Nico Paz e neppure Arda Guler, l’Inter vuole concedersi comunque un grande colpo sulla trequarti, ma che possa adattarsi al meglio al 3-5-2 come mezzala di qualità e spinta, capace di servire assist e fare gol con continuità. L’identikit corrisponde a Pablo Torre, talento dell’Under 21 spagnola e del Barcellona che ha un valore di mercato sui 10 milioni di euro.

Ha grande qualità nell’uno contro uno e nelle soluzioni balistiche, ma è molto bravo anche nei piazzati e nel vedere la porta. Può essere lui il talento in grado di sparigliare le carte anche contro gli avversari più chiusi, supplendo al possibile mancato arrivo di Nico Paz.

In questa stagione ha già realizzato tre gol e un assist nella Liga, ma ha giocato anche due spezzoni in Champions League, segno che il Barcellona comunque punta forte su di lui. E questo potrebbe essere il principale ostacolo per l’Inter, che è molto interessata al ragazzo, ma non ha ancora iniziato alcuna trattativa vera e propria. Se ne parlerà tra qualche settimana, ma solo dopo la doppia sfida per accedere alla finale di Champions League.