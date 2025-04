Inter, questa non ci voleva: il Liverpool vuole il gioiello nerazzurro, i tifosi tremano

Il club inglese, sempre più vicino a vincere il titolo in patria, è deciso ad affondare il colpo sul big: Marotta e i tifosi in ansia

Alle volte il calciomercato, con le sue evoluzioni e i suoi colpi di scena a suon di milioni, regala sorprese e ribaltoni inaspettati. Capita così che un colosso inglese, protagonista di una stagione eccezionale fino allo scorso marzo, salvo poi dire addio a due obiettivi stagionali nel giro di pochi giorni (la squadra si sta comunque avviando a vincere trionfalmente il titolo in Premier League) sia passato in poco tempo da interlocutore dell’Inter per un calciatore voluto dai nerazzurri, a soggetto che potrebbe in qualche modo ‘rovinare’ l’estate dei tifosi meneghini.

Lungo praticamente tutto l’arco della sessione invernale di scambi infatti, Marotta ed Ausilio hanno tentato di convincere il Liverpool a cedere in prestito Federico Chiesa, l’esterno offensivo che, se in uno stato di forma anche solo accettabile, avrebbe potuto esser utile non poco alla causa nerazzurra per la seconda parte di stagione.

Arrivato in città sul finire della sessione estiva di scambi dopo esser stato messo alla porta dalla Juve, il figlio d’arte non ha inciso nella sua prima stagione in Inghilterra. Tra piccoli infortuni, ritardi nella condizione fisica e soprattutto una concorrenza prestigiosa sul fronte offensivo, l’ex Fiorentina è stato impiegato col contagocce dal tecnico Arne Slot.

Determinato comunque a far vedere di che pasta fosse fatto, Federico ha deciso di restare per giocarsi le sue carte, probabilmente anche in vista, il prossimo anno, di un più consistente impiego in campo in termini di minutaggio.

Altro che affare Chiesa, ora il Liverpool bussa alla porta dell’Inter

Oggi, con il club nerazzurro impegnato nell’ancora possibile sogno chiamato Triplete, la dirigenza milanese deve far fronte ad un nuovo tipo di dialogo con la big britannica. Si dà infatti il caso che, nonostante il recente annuncio del rinnovo di contratto della stella Momo Salah, il club stia ancora cercando una nuova stella da inserire nel già fenomenale attacco. L’oggetto del desiderio di Arne Slot si chiama niente meno che Marcus Thuram, uno degli intoccabili di Simone Inzaghi.

Alle prese proprio in queste ore con un quanto mai inopportuno (considerando i gravosi impegni di campo della Beneamata) affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, l’attaccante francese è cercato da mezza Europa. L’esistenza di una clausola rescissoria del valore di 85 milioni presente sul suo contratto (che l’Inter vorrebbe togliere con il rinnovo), anziché scoraggiare le pretendenti ha fornito una sorta di riferimento economico per chiunque voglia portare l’assalto al suo cartellino.

Tra le pretendenti al figlio del grande Lilian ci sarebbe, secondo la stampa inglese, proprio il Liverpool, disposto ad onorare il corrispettivo economico pur di avere tra le proprie fila l’attuale partner di Lautaro Martinez nell’attacco titolare dell’Inter.