Rinvio Inter-Milan: decisione UFFICIALE definitiva

Dopo le conferme in relazione alla regolare disputa della partita di campionato fra Inter e Roma, sopraggiungono notizie sul derby di Coppa Italia

Giusto una manciata di giorni fa la Lega Serie A aveva annunciato l’anticipazione del fischio d’inizio della partita di campionato fra Inter e Roma al prossimo sabato 26 aprile, con la finalità di snellire quanto più possibile il calendario nerazzurro.

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco nella mattinata del Lunedì dell’Angelo, però, ha stravolto la pianificazione di tutti gli eventi sportivi su territorio nazionale già programmati in quella giornata, per dedicare il giusto spazio ai funerali in sua memoria.

In un primo momento era dunque trapelato, attraverso una nota ministeriale ufficiosa, che anche Inter-Roma sarebbe dovuta andata incontro a posticipo. Alla fine la Lega l’ha comunque rinviata a domenica, seguendo le indicazioni governative e del Coni: il match si giocherà domenica alle ore 15.

In virtù della disposizione di cinque giorni di lutto nazionale, si temeva che anche l’imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Milan, in programma domani sera, potesse andare incontro a rinvio. Ma le cose non andranno così.

Nessun rinvio del derby di Coppa, ci sarà Doveri per Inter-Milan

L’organo preposto della Lega Serie A avrebbe infatti deciso di non metter mano al calendario con ulteriori modifiche. Ciò vuol dire che il derby della Madonnina, l’ultimo della stagione in corso, si terrà regolarmente come da piani iniziali.

A conferma, anche l’AIA ha diramato questa mattina la designazione del comparto arbitrale a cui la gara è stata destinata. Sarà Daniele Doveri il primo ufficiale in campo, coadiuvato dalla presenza degli assistenti Meli e Alassio. Aureliano fungerà da quarto uomo, mentre il duo Mazzoleni-Marini si occuperà delle revisioni in sala VAR.

Conclusa la partita, l’Inter avrà poco meno di tre giorni di tempo per prepararsi alla sfida con la Roma. Mentre quattro i giorni che separeranno i nerazzurri dalla prima semifinale di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21.