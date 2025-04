Svolta per Jonathan David: Kean lo manda all’Inter

L’Inter insiste per l’arrivo di Jonathan David in nerazzurro: la svolta per l’arrivo del canadese in nerazzurro può arrivare da Moise Kean

Il futuro di Jonathan David resta una matassa difficile da decifrare in vista della prossima stagione. Il bomber canadese ha fatto benissimo con la maglia del Lille, in Francia come in Champions League, ma il suo addio a parametro zero è ormai stato deciso e con vista su uno dei migliori club europei.

Da tempo si parla delle possibili destinazioni per il centravanti e il ventaglio di soluzioni non è di poco conto e riguarda da vicino anche l’Italia. Da molti mesi, Inter e Juve l’hanno messo nel mirino, ma non sono le sole a seguire con grande attenzione la sua situazione sul calciomercato.

Anche Barcellona e Bayern Monaco sono interessate e potrebbero puntare su di lui anche diversi club di Premier League, con maggior potere economico per chiudere l’affare. L’Inter, però, non va data per nulla per vinta e c’è un altro fattore che nelle prossime ore potrebbe accelerare le cose per il futuro della punta canadese in Italia. Paradossalmente l’assist decisivo potrebbe arrivare da Moise Kean.

Kean spinge Jonathan David all’Inter: i termini dell’affare

La meravigliosa stagione di Moise Kean con la maglia della Fiorentina non è passata inosservata agli occhi dei grandi club europei. Sul centravanti ex Juve è piombato il Bayern Monaco, pronto a fare di tutto per acquistare il suo cartellino. Commisso sta provando a convincere il ragazzo a prolungare con i toscani ed eliminare la clausola da 52 milioni di euro, ma se i bavaresi dovessero inserirsi e pagare quella cifra non ci sarebbe scampo per la Viola.

Uno scenario di questo tipo favorirebbe l’Inter, dato che il Bayern Monaco si tirerebbe subito fuori dalla corsa a Jonathan David. Certo, l’affare per il canadese non è comunque in discesa per i nerazzurri, almeno fino a questo momento.

Serve un sacrificio del ragazzo e del suo entourage sulle cifre totali dell’operazione – tra commissioni e bonus si arriva a 25 milioni di euro – oltre che sull’ingaggio, che potrebbe essere spalmato su più stagioni. Marotta e Ausilio hanno comunque voglia di centrare il colpo a parametro zero e potrebbero accelerare per anticipare la Juve e portare a casa un nome di primo livello in attacco. Intanto, Taremi resta in partenza per fargli spazio.