Frattesi al Napoli, indizio decisivo: il nuovo colpo a centrocampo

Inter e Napoli sono in prima fila nella lotta scudetto, ma occhio al calciomercato: nuovo indizio su Frattesi e il colpo a centrocampo

Manca sempre meno alla fine del campionato e le grandi protagoniste del finale di stagione saranno ancora Inter e Napoli, almeno per quanto riguarda il campionato italiano. A braccetto, Inzaghi e Conte si giocheranno il primo posto fino all’ultimo secondo a disposizione, forse addirittura con lo spareggio, introdotto da regolamento quest’anno in caso di arrivo a pari punti.

Poi il discorso si sposterà sul calciomercato, e anche in questo caso due delle big migliori del nostro Paese cercheranno di fare la voce grossa e avranno degli interessi in comune. Uno dei nomi attorno a cui potrebbero cambiare alcune cose è quello di Davide Frattesi. La mezzala era già in odore di addio all’Inter lo scorso gennaio, ma alla fine non si è concretizzato.

Nonostante alcuni segnali importanti, come il gol contro il Bayern Monaco in Champions League, il suo dossier potrebbe riaprirsi la prossima estate con diversi club pronti a puntare su di lui. L’ex Sassuolo piace molto ad Antonio Conte, che potrebbe tentare di affondare il colpo dall’Inter in caso di permanenza sulla panchina dei campani.

Svolta per Frattesi al Napoli: c’è un altro nome nel mirino

L’Inter è sempre stata ben chiara in relazione al futuro di Frattesi. Il calciatore non è in vendita e Simone Inzaghi ha ancora intenzione di puntare su di lui, ma se dovesse arrivare una proposta sui 35-40 milioni di euro, sia il club sia il calciatore – che resta alla ricerca di titolarità assoluta – sarebbero costretti a valutarla con grande attenzione.

In Italia tra le big più interessate c’è di sicuro il Napoli. Se dovesse restare Conte, la mezzala avrebbe caratteristiche perfette per integrarsi al meglio nel suo gioco, soprattutto grazie ai suoi puntuali inserimenti negli ultimi trenta metri.

I partenopei devono rinforzare parecchio la squadra nell’ottica delle tre competizioni, visto che torneranno in Champions League, ma De Laurentiis ha messo un altro nome nel mirino, quello di Sudakov, giovane talento che piace tanto ai campani. Il suo arrivo potrebbe rallentare quello di Frattesi, soprattutto se non dovessero partire dei titolari in casa Napoli.