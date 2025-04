Inter sfortunata, infortunio per Pavard: “La stagione è andata”

Benjamin Pavard è stato costretto a lasciare il campo contro la Roma per via di un problema alla caviglia: nuovo infortunio per Inzaghi

La sfortuna continua a perseguitare l’Inter in questa parte di stagione. Proprio ora che i nerazzurri stavano cercando di recuperare la maggior parte degli uomini in vista degli impegni decisivi, c’è da fare i conti con un altro infortunio pesante per un titolare.

Si tratta di Benjamin Pavard, proprio lui che era stato essenziale con un gran gol di testa, il primo con la maglia dell’Inter, contro il Bayern Monaco. Il francese si è dovuto arrendere al decimo minuto di gioco dopo un duello con Celik nella zona sinistra del campo, considerando la zona d’attacco della Beneamata.

Il laterale ex Milan è ricaduto male sulla caviglia e non riusciva a sentire bene l’articolazione, al momento di tornare in campo. Ha anche provato per alcuni minuti a tornare in campo, ma si è dovuto subito arrendere: al suo posto Inzaghi ha scelto Bisseck.

Infortunio Pavard: i tifosi la prendono molto male

Ovviamente i tifosi, a pochi giorni dal match contro il Barcellona e nel vivo della corsa scudetto, non l’hanno presa per nulla bene. Sono stati in molti a lamentarsi contro la sfortuna sui social e far percepire la propria ansia per l’impegno di Champions.

In realtà, le condizioni del francese restano tutte da valutare e non è detto che salterà una delle partite più importanti dell’intera annata.

Rotto Pavard e vabbe è andata la stagione — Claudio (@Claudio4__) April 27, 2025

Ora però c’è da rimettere in piedi una partita contro la Roma che potrebbe costare carissimo all’Inter per la volata scudetto. E c’è ancora un tempo per crescere.