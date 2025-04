Rigore non dato all’Inter, non è la prima volta: un episodio inchioda il Napoli

Inter-Roma rischia di essere fatale per la corsa scudetto dei nerazzurri: le polemiche non finiscono per il rigore non dato, spunta un precedente

In pochi giorni, l’Inter rischia di aver compromesso definitivamente la corsa scudetto. I nerazzurri, dopo essere stati sconfitti dal Bologna, sono andati ko anche in casa contro la Roma e pure in questo caso senza realizzare nemmeno un gol. Nonostante il forcing del secondo tempo, la porta di Svilar è rimasta inviolata, ma c’è un episodio che continua a far discutere anche tante ore dopo il fischio finale.

Ndicka si è esibito in una vistosa cintura in area di rigore su Bisseck: il tedesco, abbracciato calorosamente già ben prima che il pallone arrivasse da quelle parti, è stato accompagnato a terra a pochi passi dalla porta giallorossa. L’arbitro, però, non ha dato la massima punizione e non è neppure andato al Var.

Marelli ha chiarito dopo la partita che l’episodio poteva essere tranquillamente punito con la massima punizione e l’intervento era talmente vistoso che poteva intervenire anche il Var. Insomma, oltre ogni bandiera, era calcio di rigore e si tratta di un errore molto grave nella corsa per il titolo, ormai ben indirizzato dalle parti di Napoli.

Non solo Inter-Roma e il rigore non dato: c’è un precedente che riguarda il Napoli

Spesso durante il campionato, tutte le altre hanno sottolineato qualche svista pro Inter, ma gli episodi decisivi alla fine sembrano essere girati dalla parte del Napoli. Oltre al vistoso contatto tra Ndicka e Bisseck, c’è un altro intervento che continua a far discutere.

Bisogna tornare allo scontro diretto tra i partenopei e i meneghini, quando McTominay è intervenuto parecchio in ritardo su Dumfries, in quel caso al 20esimo minuto di gioco. L’arbitro ha lasciato proseguire, ma per la dinamica e il tempo sul pallone poteva starci tranquillamente il penalty.

Possono sembrare piccoli eventi, ma hanno un peso non indifferente in una corsa scudetto così serrata in cui ogni punto potrebbe essere decisivo alla fine. All’Inter, però, ora non resta che serrare i ranghi, ritrovare energie e concentrazione e aspettare un eventuale passo falso del Napoli. Le possibilità sono poche e dopo ieri si sono ulteriormente assottigliate, ma proprio ora non si può mollare, anche al netto di un percorso in Champions League ugualmente arrivato ai suoi passi decisivi.