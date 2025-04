Barcellona-Inter, ansia Lautaro: cosa filtra per il ritorno

Barcellona-Inter sta regalando tantissime emozioni, anche negative: ansia per le condizioni di Lautaro Martinez anche per il ritorno

Gol bellissimi, grandi giocate ed emozioni: Barcellona-Inter è tutto questo, ma ha regalato anche dei momenti molto negativi per i nerazzurri. Tra questi c’è stato anche l’infortunio capitato a Lautaro Martinez: il capitano dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo.

L’argentino ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra: ha provato a restare in campo, ma poi è stato costretto ad abdicare ed è stato sostituito da Mehdi Taremi, che ha dato il suo contributo ma non è di sicuro il Toro.

Ora cresce l’ansia per le condizioni del centravanti di Simone Inzaghi, soprattutto in vista del match di ritorno. Domani il bomber si sottoporrà a esami strumentali, ma le possibilità di vederlo in campo contro il Verona sono praticamente pari a zero. Lo staff medico cercherà di metterlo in condizione di giocare il ritorno contro il Barcellona, ma non sarà semplice.