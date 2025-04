Via dopo un solo anno, Inter pronta a chiudere la plusvalenza

Il club nerazzurro sta pianificando con attenzione le mosse per la prossima stagione: il calciatore è destinato alla cessione

Nel giro di 8 giorni, da domenica 20 a domenica 27 aprile, l’Inter ha buttato via gran parte degli sforzi fatti per restare in vita in due delle tre competizioni in cui era – possiamo ormai usare l’imperfetto – in corsa in una stagione che rischia di essere davvero beffarda per il club.

Dopo aver gettato alle ortiche la Supercoppa Italiana nella clamorosa rimonta subita dal Milan a Riyadh ad inizio 2025, pur nelle difficoltà e con un turnover spesso forzato nonché criticato – visti gli scarsi risultati prodotti – anche da gran parte degli addetti ai lavori, la Beneamata è riuscita ad arrivare, quanto meno fino a pochi giorni fa, a potersi giocare le sue carte sia in campionato che in Coppa Italia che in Champions League.

Per quello che riguarda la lotta Scudetto, le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma – arrivate oltretutto senza segnare nemmeno un gol – hanno compromesso la corsa verso il secondo trionfo consecutivo in Serie A. Ancor peggio è andata in Coppa Italia, dove i nerazzurri non hanno invertito la tendenza stagionale col Milan: quinta partita senza vittorie, altra sconfitta – questa addirittura per 0-3 – e addio alla finale in programma allo Stadio Olimpico.

Nel bel mezzo del terribile calendario che il club meneghino ha dovuto affrontare – e non è ancora finita – l’apporto di uno dei nuovi arrivati la scorsa estate è stato nullo. A causa di una lesione muscolare al polpaccio da metà marzo in poi, per colpa di un negativo impatto sulla gara nei 10′ sul terreno di gioco nell’ultima gara casalinga con la Roma.

Zielinski, addio a fine anno: plusvalenza in arrivo

Nel complesso, al di là dei guai fisici lamentati ultimamente, l’apporto di Piotr Zielinski alla causa nerazzurra in un’annata in cui, a causa degli infortuni di parecchi colleghi di reparto, avrebbe potuto essere un fattore di non poco conto, è stato deludente.

Arrivato a Milano la scorsa estate dopo un accordo chiuso con l’entourage del polacco nel gennaio del 2024, l’ex Napoli aveva perfino rifiutato milionarie offerte dall’Arabia Saudita pur di sposare il progetto di Simone Inzaghi.

A referto, di fatto, c’è solo la doppietta rifilata alla Juve su calcio di rigore nel pirotecnico 4-4 di San Siro nel tabellino personale del giocatore polacco. Mai reale alternativa affidabile ai titolari in un centrocampo sfiancato dai tanti, troppi, impegni, Zielinski verrà ceduto a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028.

Le pretendenti non mancano, sia in Italia che all’estero: Marotta si prepara ad incassare l’ennesima plusvalenza di mercato. In questo caso un po’ amara, considerando che se Zielinski avesse reso in modo corrispondente alla sua fama, forse ora i nerazzurri avrebbero qualche punto in più…