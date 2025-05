Taglio dell’ingaggio e sì in arrivo: Correa passa alla rivale italiana

L’attaccante argentino, deludente anche nelle ultime apparizioni, potrebbe restare in Serie A: offerta a sorpresa dalla big

Non ci sono dubbi, è stata fallimentare l’esperienza triennale di Correa all’Inter. Presentatosi ai suoi nuovi tifosi con l’etichetta, poi una sorta di ‘condanna’ date le alte aspettative riposte nei suoi confronti, come un pallino assoluto di mister Inzaghi – che tanto fece per portarlo all’ombra del Duomo – il ‘Tucu’ ha esordito con una doppietta decisiva al ‘Bentegodi’ di Verona, facendo credere in quel momento di poter essere l’uomo giusto per le fortune del club nerazzurro.

Mai previsione fu però poi più smentita dagli accadimenti successivi. Deludente nelle successive uscite stagionali, impalpabile anche nell’annata successiva – quella che portò l’Inter a spingersi fino alla finale di Champions League – il sudamericano ha anche saltato per infortunio il Mondiale in Qatar, dove i suoi compagni di squadra, guidati da Messi, alzarono al cielo la Coppa del Mondo.

Non essendosi nemmeno potuto fregiare del titolo di Campione d’Italia lo scorso anno per via dell’infruttuoso prestito al Marsiglia – zero gol in tutte le competizioni col club francese – Correa è tornato alla base col compito di non far rimpiangere Lautaro e Thuram allorquando uno dei due sarebbe stato assente dal campo. Missione fallita, per usare un eufemismo.

Correa, addio all’Inter ma non alla Serie A: Fiorentina alla finestra

Già nelle vesti, la scorsa estate, di pedina di scambio alternativamente con Genoa e Torino per arrivare a Gudmundsson e Ricci – obiettivi di mercato dichiarati di Beppe Marotta – l’argentino è rimasto a Milano col contratto in scadenza.

Fallito anche il tentativo di una rescissione anticipata dell’accordo a gennaio, di modo che il calciatore potesse accasarsi altrove senza gravare ulteriormente sulle casse societarie, l’attaccante non è stato in grado di essere un fattore nemmeno nelle ultime occasioni di campo, quando l’Inter, orfana di Thuram, gli aveva chiesto di dare un segno tangibile della sua presenza.

Anche l’ultima apparizione contro la Roma nella disastrosa gara di San Siro che forse ha sancito definitivamente l’addio dell’Inter al bis Scudetto, l’ex Lazio ha deluso. Ovviamente la dirigenza del club meneghino non ha alcuna intenzione di rinnovare al calciatore il contratto in scadenza: per l’argentino si starebbe però muovendo la Fiorentina – altro club con cui Marotta ha aperto diversi fronti di dialogo -, ingolosita da un colpo a costo zero.

Per sperare nella fumata bianca però, il calciatore dovrebbe abbassarsi e non di poco l’ingaggio, attualmente fissato a quasi 4 milioni di euro netti annui. Davvero troppi per un profilo che sembra essersi smarrito da tempo.